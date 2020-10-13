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Журналисты Копий и Марьянко вошли в администрацию Карпат

Вторая лига
(1 голосов)
Журналисты Копий и Марьянко вошли в администрацию Карпат
Новина українською

Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников рассказал о новых назначениях в администрации львовского клуба.

Новым коммерческим директором "Карпат " стал спортивный журналист Дмитрий Копий. Также имеет опыт работы в Федерации футзала Киева и УАФ.

PR-менеджером клуба стал Ярослав Марьянко, также спортивный журналист.

Напомним, что на данный момент "Карпаты" идут на 12-м месте в группе А Второй лиги.

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В статье: Карпаты (Львов) Сергей Болотников
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Комментарии (3)
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Maugli (Джунгли Африки)
14.10.2020 в 00:55
И эта свора долго не продержится. Галимые журналисты.
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0
0
avatar
Байкал (Lviv)
13.10.2020 в 23:45
100% з фонду зайнятості взяли . Люди ,в яких є фах,освіта та розум, туди не підуть працювати за мінімалку
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+2
0
LvivLviv (Львов)
13.10.2020 в 23:42
Все логічно. Нормальні команди гравців підписують, а Карпати - журналістів...
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+2
0


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