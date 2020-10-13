Журналисты Копий и Марьянко вошли в администрацию Карпат

Директор по стратегическому развитию " Карпат " Сергей Болотников рассказал о новых назначениях в администрации львовского клуба.

Новым коммерческим директором "Карпат " стал спортивный журналист Дмитрий Копий. Также имеет опыт работы в Федерации футзала Киева и УАФ.

PR-менеджером клуба стал Ярослав Марьянко, также спортивный журналист.

Напомним, что на данный момент "Карпаты" идут на 12-м месте в группе А Второй лиги.