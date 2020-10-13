Вторая лига
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Журналисты Копий и Марьянко вошли в администрацию Карпат
Директор по стратегическому развитию "
Новым коммерческим директором "Карпат " стал спортивный журналист Дмитрий Копий. Также имеет опыт работы в Федерации футзала Киева и УАФ.
PR-менеджером клуба стал Ярослав Марьянко, также спортивный журналист.
Напомним, что на данный момент "Карпаты" идут на 12-м месте в группе А Второй лиги.
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Комментарии (3)
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Maugli (Джунгли Африки)
14.10.2020 в 00:55
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Байкал (Lviv)
13.10.2020 в 23:45
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LvivLviv (Львов)
13.10.2020 в 23:42
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