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Заслуженный тренер Украины: Вторая лига отличается от Первой разве что количеством болельщиков

Вторая лига
(2 голосов)

Но ни в коем случае не мастерством

Заслуженный тренер Украины: Вторая лига отличается от Первой разве что количеством болельщиков
Новина українською

Заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник высказался об уровне Второй лиги чемпионата сравнению с лигой Первой.

Вторая лига дает свои плоды, команды лидирующей группы демонстрируют неплохой футбол, появились очень амбициозные новички.

Чем Вторая отличается от первой? Разве что количеством болельщиков. Уровень исполнителей - футбол выровнялся, не могу сказать, что Первая лига намного опережает Вторую.

Некоторые команды из Второй могут без больших проблем пройти и Первую лигу. Это мы уже видели на примерах команд, которые сейчас выступают в УПЛ.

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В статье: Первая лига Вторая лига Анатолий Бузник
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