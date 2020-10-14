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Заслуженный тренер Украины: Вторая лига отличается от Первой разве что количеством болельщиков
Но ни в коем случае не мастерством
Заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник высказался об уровне Второй лиги чемпионата сравнению с лигой Первой.
Вторая лига дает свои плоды, команды лидирующей группы демонстрируют неплохой футбол, появились очень амбициозные новички.
Чем Вторая отличается от первой? Разве что количеством болельщиков. Уровень исполнителей - футбол выровнялся, не могу сказать, что Первая лига намного опережает Вторую.
Некоторые команды из Второй могут без больших проблем пройти и Первую лигу. Это мы уже видели на примерах команд, которые сейчас выступают в УПЛ.
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