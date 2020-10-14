Заслуженный тренер Украины: Вторая лига отличается от Первой разве что количеством болельщиков

Заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник высказался об уровне Второй лиги чемпионата сравнению с лигой Первой.

Вторая лига дает свои плоды, команды лидирующей группы демонстрируют неплохой футбол, появились очень амбициозные новички.

Чем Вторая отличается от первой? Разве что количеством болельщиков. Уровень исполнителей - футбол выровнялся, не могу сказать, что Первая лига намного опережает Вторую.

Некоторые команды из Второй могут без больших проблем пройти и Первую лигу. Это мы уже видели на примерах команд, которые сейчас выступают в УПЛ.