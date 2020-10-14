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Донат для Карпат. Львовский клуб запустил в продажу виртуальные билеты

Вторая лига
(1 голосов)

Экспериментальный ход от руководства львовского клуба

Донат для Карпат. Львовский клуб запустил в продажу виртуальные билеты
Новина українською

Львовские "Карпаты", которые, как и прочие украинские клубы вынуждены играть без зрителей, запустили в продажу виртуальные билеты.

Данный ход в качестве эксперимента будет сделан на матч Второй лиги с "Чайкой".

Львовский клуб надеется, что таким образом болельщики смогут помочь клубу, который находится в тяжелом финансовом положении.

Билеты можно купить на сайте клуба, а их цена варьируется от 10 до 500 гривен.

После матча клуб сообщит, сколько денег поступило в результате эксперимента. Также будет проведено голосование, где можно будет определить, куда потратить финансы: на текущие расходы клуба (уход полей, проживание и питание, топливо, ПЦР-тесты), на премию игрокам за ближайшую победу или на зарплаты персоналу клуба.

Напомним, что после 5 матчей, "Карпаты" занимают 12-е место (из 14-ти) в своей группе Второй лиги.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (0)
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nabo74
14.10.2020 в 22:59
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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