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Донат для Карпат. Львовский клуб запустил в продажу виртуальные билеты
Экспериментальный ход от руководства львовского клуба
Львовские "
Данный ход в качестве эксперимента будет сделан на матч Второй лиги с "Чайкой".
Львовский клуб надеется, что таким образом болельщики смогут помочь клубу, который находится в тяжелом финансовом положении.
Билеты можно купить на сайте клуба, а их цена варьируется от 10 до 500 гривен.
После матча клуб сообщит, сколько денег поступило в результате эксперимента. Также будет проведено голосование, где можно будет определить, куда потратить финансы: на текущие расходы клуба (уход полей, проживание и питание, топливо, ПЦР-тесты), на премию игрокам за ближайшую победу или на зарплаты персоналу клуба.
Напомним, что после 5 матчей, "Карпаты" занимают 12-е место (из 14-ти) в своей группе Второй лиги.
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