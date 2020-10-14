Донат для Карпат. Львовский клуб запустил в продажу виртуальные билеты

Львовские " Карпаты ", которые, как и прочие украинские клубы вынуждены играть без зрителей, запустили в продажу виртуальные билеты.

Данный ход в качестве эксперимента будет сделан на матч Второй лиги с "Чайкой".

Львовский клуб надеется, что таким образом болельщики смогут помочь клубу, который находится в тяжелом финансовом положении.

Билеты можно купить на сайте клуба, а их цена варьируется от 10 до 500 гривен.

После матча клуб сообщит, сколько денег поступило в результате эксперимента. Также будет проведено голосование, где можно будет определить, куда потратить финансы: на текущие расходы клуба (уход полей, проживание и питание, топливо, ПЦР-тесты), на премию игрокам за ближайшую победу или на зарплаты персоналу клуба.

Напомним, что после 5 матчей, "Карпаты" занимают 12-е место (из 14-ти) в своей группе Второй лиги.