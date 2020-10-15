Смалийчук: Я всегда болею против Руха и Львова и не буду никогда этого скрывать

Руководитель и совладелец Карпат Олег Смалийчук в интервью Роману Бебеху для YouTube-канала "Бомбардир" рассказал об отношении к Руху и Львову. По его словам, он выступает за здоровую конкуренцию с соперниками.

"Во Львове было дерби, я на него не пошел, потому что в футбольных правилах нет такого, что могут проиграть обе команды. Я всегда болею против Руха и Львова и не буду никогда этого скрывать. Война и конкуренция должна быть честной и я хочу так конкурировать", — заявил Смалийчук.

"Где-то мы перегнули палки, где-то создали ажиотаж накалом отношений. Но я хочу, чтобы у нас была война идей, а не бюджетов или работы с судьями. Я всегда буду против Руха и Львова. Но я мечтаю о том, чтобы хотя бы одна команда из Львова удержалась в элите пока туда не вернутся Карпаты. Для меня показателем станет не то, как Карпаты будут Севилью принимать, а когда весь стадион будет заполнен на львовское дерби. Когда пульс — 200, когда адреналин, когда заруба на поле. И только там".

"Отношения могут быть как более теплые, так и более холодные, но это не должно сводиться к личному. Мне нравится, как работает Рух. Я вообще за развитие всего львовского футбола. Я бы также хотел поддержать Рух и Козловского с таким масштабным проектом [базой]. И саму идею Григория Петровича, ибо это нужно иметь огромные яйца, чтобы бросить столько энергии, денег, ресурса в бренд, который во Львове никогда не будет первым".

"Я хочу конкуренции. Если бы в последние 10 лет во Львове была какая-то команда кроме Карпат, мы были бы сильнее. Рух не будет существовать без Карпат. Карпаты не будут существовать без конкуренции с любым клубом. Я также люблю хороший, качественный футбол, и если буду выбирать между Лигой чемпионов и севильским или мерсисайдским дерби, отдам предпочтение второму. Дух дерби — тот бренд, который мы вместе хотим построить во Львове и люди как минимум должны жить двумя датами – днями дерби.

Думаю, это то, что мы хотим сделать вместе с президентом Руха. На мой взгляд, он также хотел, чтобы Карпаты были в УПЛ, а во Львове — дерби. И только здоровая, честная конкуренция сделает наши клубы сильнее нас. Это нормальный процесс. Возможно, я слишком эмоционально это где-то принял, но мы помним истории европейского футбола. Возможно, мы где-то перегнули: где-то я, где-то он, время покажет и расставит все на свои места", - приводит слова Смалийчука Sportarena.

Напомним, что Карпаты в прошлом сезоне были сняты с элитного дивизиона и теперь выступают во Второй лиге.