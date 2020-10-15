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Смалийчук: Я всегда болею против Руха и Львова и не буду никогда этого скрывать

Вторая лига
(1 голосов)

Руководитель Карпат считает, что именно конкуренция сможет сделать их клуб сильнее

Смалийчук: Я всегда болею против Руха и Львова и не буду никогда этого скрывать
Новина українською

Руководитель и совладелец Карпат Олег Смалийчук в интервью Роману Бебеху для YouTube-канала "Бомбардир" рассказал об отношении к Руху и Львову. По его словам, он выступает за здоровую конкуренцию с соперниками.

"Во Львове было дерби, я на него не пошел, потому что в футбольных правилах нет такого, что могут проиграть обе команды. Я всегда болею против Руха и Львова и не буду никогда этого скрывать. Война и конкуренция должна быть честной и я хочу так конкурировать", — заявил Смалийчук.

"Где-то мы перегнули палки, где-то создали ажиотаж накалом отношений. Но я хочу, чтобы у нас была война идей, а не бюджетов или работы с судьями. Я всегда буду против Руха и Львова. Но я мечтаю о том, чтобы хотя бы одна команда из Львова удержалась в элите пока туда не вернутся Карпаты. Для меня показателем станет не то, как Карпаты будут Севилью принимать, а когда весь стадион будет заполнен на львовское дерби. Когда пульс — 200, когда адреналин, когда заруба на поле. И только там".

"Отношения могут быть как более теплые, так и более холодные, но это не должно сводиться к личному. Мне нравится, как работает Рух. Я вообще за развитие всего львовского футбола. Я бы также хотел поддержать Рух и Козловского с таким масштабным проектом [базой]. И саму идею Григория Петровича, ибо это нужно иметь огромные яйца, чтобы бросить столько энергии, денег, ресурса в бренд, который во Львове никогда не будет первым".

"Я хочу конкуренции. Если бы в последние 10 лет во Львове была какая-то команда кроме Карпат, мы были бы сильнее. Рух не будет существовать без Карпат. Карпаты не будут существовать без конкуренции с любым клубом. Я также люблю хороший, качественный футбол, и если буду выбирать между Лигой чемпионов и севильским или мерсисайдским дерби, отдам предпочтение второму. Дух дерби — тот бренд, который мы вместе хотим построить во Львове и люди как минимум должны жить двумя датами – днями дерби.

Думаю, это то, что мы хотим сделать вместе с президентом Руха. На мой взгляд, он также хотел, чтобы Карпаты были в УПЛ, а во Львове — дерби. И только здоровая, честная конкуренция сделает наши клубы сильнее нас. Это нормальный процесс. Возможно, я слишком эмоционально это где-то принял, но мы помним истории европейского футбола. Возможно, мы где-то перегнули: где-то я, где-то он, время покажет и расставит все на свои места", - приводит слова Смалийчука Sportarena.

Напомним, что Карпаты в прошлом сезоне были сняты с элитного дивизиона и теперь выступают во Второй лиге.

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В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (3)
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sergei2020 (Черновцы)
15.10.2020 в 17:28
То вболівай за зеніт,патріот долбаний!!! Карпати угробили з демінським,а тепер розказує!
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Prideman (Lviv)
15.10.2020 в 17:27
Цікава фраза про Рух: "який ніколи не буде у Львові першим". А по яких критеріях Апельсин вимірює першість? Просто хочу зрозуміти логіку. І не можу. По результатах? Так вони у Карпат останніми роками нижче плінтуса. А останній сезон в УПЛ навіть не дограли. Просто злилися. Хоча кричали перед цим , що дограють навіть дітьми. По кількості вболівальників на матчах? Так само, останнім часом на Карпати ходило від сили, як правильно написано вище, чоловік 500. На Рух у 1 лізі ходило декілька тисяч. Звідки стільки пафосу? Хочеться сказати пану Апельсину: ви планочку свою трошки опустіть, бо вже навіть не смішно. Ви вже давно у Львові не перші. І навряд чи скоро будете.
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Drovko (Lviv)
15.10.2020 в 16:55
Теж мені Америку відкрив...а щодо конкуренції...якщо вважаєте, що конкуренція Карпатам на користь, то чому кричите, що у Львові має бути тільки одна команда? Чому постійно поливаєте брудом Львів і Рух? Про здорову конкуренцію дурнішим за себе розповідай. Думаєш вже всі забули, як перед дербі ти і купка неадекватів співали в пабі? Тріпло апельсинове. Бренд, який ніколи не буде у Львові першим...). Відкрий очі і видихни: на Рух у 1 лізі на СКІФ ходило по 3000 народу, а на Карпати в УПЛ останнім часом максимум 400-500 чоловік. Це ваш псевдоклуб ніколи не буде першим у Львові.
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