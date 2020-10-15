Болотников: Днепр и Днепр-1 - это афера. Карпаты Львов и Карпаты Галич - это схема

Директор по стратегическому развитию львовских " Карпат " Сергей Болотников рассказал о схематозах с "Карпатами" Галич.

– Если перевезти "Карпаты" Галич во Львов – это схема?

– Это хороший вопрос. Я много думал. Я устал уже отбиваться от этих обвинений. Пусть это будет схема, но это точно не афера.

- А в чем разница?

– Разница колоссальная. Тебе нужно доехать от точки А до точки Б. Ты можешь сесть в машину и поехать. А можешь пройтись, сесть в троллейбус, потом на маршрутку и так далее, чтобы сэкономить 10 гривен. Это схема, как обойти проблему, что тебе дорого добираться.

Афера – это когда ты кидаешь кого-то на бабло или другие ценности. "Днепр-1" – это была афера. Клуб обнулился, Коломойского никто не заставлял закрывать "Днепр", он мог даже просто продать игроков и отдать долги. Или просто отдать долги и не закрывать клуб.

Но он решил принципиально не отдавать долги. Создал новый клуб и угробил старый. По факту получилось, клуб есть, а долгов нет.

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А у "Карпат" какая афера? Если придут деньги за Карааскаля, а я или Смалийчук, или еще кто-то выведем эти деньги на свои счета, укатим на Мальдивы, попивать там и курить сигары, ты скажешь, что я аферист. Все скажут, я сам скажу.

Тут нет никакой аферы, нет никакой выгоды. Мы хотим спасти тот бренд, который есть. Проще всего было прийти, создать "Карпаты-1963", забить на старые долги и с нуля рыпаться, потихоньку вылазить. Это экономнее, меньше гемора, больше позитива.

Но мы так не хотим, не знаю, насколько Смалийчуку, но мне это бренд дорог с 13 лет. Мы стараемся этот проект как-то спасти и ищем способы, как это сделать.