Вторая лига. Металл снова побеждает разгромно, против Яруда помогли угловые

То, что Папа Гуйе не сможет дебютировать сегодня, было известно еще за сутки до игры. Но и Сергею Романову доверять выход в старте Александр Кучер не стал, тем более, пока хавбек харьковчан отсутствовал из-за травмы, его место плотно оккупировал новичок, Владимир Танчик.

Именно Владимир подал "надцатый" угловой, после которого счет все же был открыт. Владислав Нехтий в касание отправил мяч в сетку ногой, что однозначно говорит о плохом качестве зональной обороны на стандартах в исполнении хозяев. После гола "Металлу" задышалось легче, серия угловых у ворот Хоменко продолжилась. Именно после очередного из них Егор Демченко удвоил преимущество своей команды, замкнув дальнюю штангу после срезки от защитника.

Сергей Романов появился на поле сразу после перерыва, заменив Антона Поступаленко. Однако не он, а снова Егор Демченко, реализовал голевой эпизод "Металла", причем вновь к его возникновению привел угловой у ворот мариупольского клуба.

В концовке моментов у "Металла" стало поменьше, можно вспомнить разве что удар в упор Давыдова. Команда явно была удовлетворена уже и так разгромным преимуществом, поэтому особо события не форсировала. Седьмая победа кряду и график по три гола за матч в среднем у харьковчан!

Яруд - Металл 0:3 (0:2)

Голы: Нехтий (25), Демченко (43, 55)

Яруд: Хоменко, Пелипак, Бибик, Саенко, Запорощенко, Плачков, Полищук, Корицкий, Проданов, Янаков, Быковский.

Металл: Денчук, Кравченко, Федорив, Мизюк, Люлька, Демченко, Лозовой, Поступаленко, Нехтий, Танчик, Фомин.