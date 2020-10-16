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Таврия - Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Игра за 6 очков
"Таврия" дала бой "Металлу", но набрать очки не смогла. "Черкащина" же набрала ход и стала понимать, чего от команды хочет тренер Анатолий Бессмертный.
запасной стрим
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