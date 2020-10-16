Вторая лига. Таврия забивает Черкащине победный гол на 99-й минуте

Без своего лидера Анатолия Масалова вышла "Таврия" на матч с прямым конкурентом в борьбе за второе место. Тем не менее, уже в дебюте хозяевам удалось открыть счет - Евгений Соколан откликнулся на навес слева и в высоком прыжке головой пробил. Вратарь "Черкащины" спасти свою команду не смог.

Хозяева и после забитого мяча имели преимущество, по крайней мере их атаки были острее и акцентированнее. Если бы Фаюк был более нацелен на ворота и не затягивал с ударами, счет вполне мог удваиваться еще до перерыва.

На исходе часа игрового времени новичок "Таврии" Алексей Бойко, только появившийся на поле, мог делать преимущество своей команды более уверенным. Но его удар головой приняла на себя перекладина. Позже Бочак в падении головой не попал в угол с близкого расстояния, команда Сергея Шевченко продолжала свое давление.

Как известно, не забиваешь ты - забивают тебе, что и доказала вскоре "Черкащина". Ярослав Олейник приложился с линии штрафной площадки, Онопко вытащил удар в нижнем углу, но на добивании первым оказался Сергей Пичугин, сравнявший счет.

Концовку матча лучше провели уже гости, которые перехватили инициативу. Однако на восьмой компенсированной минуте "Таврия" получила право на пенальти за фол на Бойко. Вадим Гриппа с точки уверенно развел вратаря и мяч по разным углам и принес своей команде победу в важнейшем матче с конкурентами!

Таврия - Черкащина 2:1 (1:0)

Голы: Соколан (5), Гриппа (90+9) - Пичугин (70)

Таврия: Онопко, Фетисов, Чмеленко, Клочко, Захарченко, Окатый, Логвиненко, Фаюк, Бочак, Соколан, Кривич.

Черкащина: Старченко, Дмитренко, Климаков, Олейник, Морозенко, Гарванко, Яцык, Георгиев, Сулейман, Пичугин, Литовченко.

запасной стрим