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Кривбасс подписал экс-форварда Ингульца

Вторая лига
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Александр Мишуренко перебрался в Кривой Рог

Кривбасс подписал экс-форварда Ингульца
Новина українською

"Кривбасс" подписал контракт с нападающим Александром Мишуренко.

31-летний нападающий с 2015 года играл за "Ингулец", который покинул в октябре. Всего Мишуренко забил 21 гол в 108 матчах за клуб из Петрово.

Напомним, что перед стартом нового сезона "Кривбасс" по инициативе президентиа Зеленского был воссоздан на базе местного "Горняка". на данный момент в группе "Б" Второй лиги криворожане занимают восьмое место.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово) Александр Мишуренко
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Источник:
Sport Arena

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