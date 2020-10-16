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Кривбасс подписал экс-форварда Ингульца
Александр Мишуренко перебрался в Кривой Рог
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31-летний нападающий с 2015 года играл за "Ингулец", который покинул в октябре. Всего Мишуренко забил 21 гол в 108 матчах за клуб из Петрово.
Напомним, что перед стартом нового сезона "Кривбасс" по инициативе президентиа Зеленского был воссоздан на базе местного "Горняка". на данный момент в группе "Б" Второй лиги криворожане занимают восьмое место.
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Источник:Sport Arena
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