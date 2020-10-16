Кривбасс подписал экс-форварда Ингульца

" Кривбасс " подписал контракт с нападающим Александром Мишуренко.

31-летний нападающий с 2015 года играл за "Ингулец", который покинул в октябре. Всего Мишуренко забил 21 гол в 108 матчах за клуб из Петрово.

Напомним, что перед стартом нового сезона "Кривбасс" по инициативе президентиа Зеленского был воссоздан на базе местного "Горняка". на данный момент в группе "Б" Второй лиги криворожане занимают восьмое место.