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Кучер – после победы 3:0 над Ярудом: Хотелось бы, чтобы Металл улучшил реализацию
Команда Александра забила 21 гол в 7 играх
Главный тренер "Металла" Александр Кучер подвел итог матча с "Ярудом" (3:0).
"Хотелось бы, чтобы получше была реализация, все-таки много не забиваем. Потому что имели даже не полумоменты, а, можно сказать, стопроцентные моменты. Их надо реализовывать, тем более в начале матча, когда еще счет 0:0, чтобы не придавать игре нервозности. Сразу реализуй там пару своих моментов, и было бы спокойнее.
После перерыва немного сбавили обороты. Почувствовали уверенность, понимали уже, что игра дается. Поэтому появилась небольшая расслабленность. Хорошо, что забили третий мяч и довели дело до уверенной победы.
Замены? Они были плановыми, дали ребятам поиграть. Все тренируются, все хорошо выглядят, доставляют мне приятную головную боль при выборе, кого выпускать на поле. Некоторые футболисты остались в Харькове, будут готовиться к следующей игре. В субботу у команды выходной, а в воскресенье начнем подготовку к матчу с "Энергией", – сказал Александр Кучер в комментарии клубной пресс-службе.
Набрав в первых семи играх 21 очко, команда Кучера уверенно возглавляет турнирную таблицу группы Б. Второе-третье места делят "Таврия Симферополь" и "Металлург", у них по 13 очков из 18 возможных.
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