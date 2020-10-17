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Вторая лига. Борьба с соперником и погодными условиями, матчи субботы. LIVE
Семь игр в обоих группах, базовый день седьмого тура
Среди субботних матчей много интриг. В каком состоянии "Кривбасс" отправился в Новую Каховку? Что "Карпаты" из Галича предложат "Диназу" на фоне серии побед? Подтвердит ли свои амбиции "Буковина" и научиться ли "Эпицентр" играть на выезде?
Также стоит отметить, что потеря очков криворожанам крайне нежелательна, "Металлург" и "Таврия" уже набрали по 13 баллов и сравнялись с командой Геннадия Приходько по потерянным.
ДИНАЗ - КАРПАТЫ (Галич) 1:0 (1:0, идет первый там)
Гол: Бафталовский (22)
Начало матча в Демидове задержалось на час из-за паводка. Тем не менее, даже тяжелое поле не помешало хозяевам относительно быстро открыть счет.
ОБОЛОНЬ-2 - РУБИКОН 0:0 (0:0, идет первый там)
БУКОВИНА - ЧЕРНИГОВ 2:1 (2:1, идет первый там)
Гол: Нагорный (18), Палагнюк (32) - Гакман (13 авт.)
Сами себе создали проблемы черновчане автоголом, но еще в первом тайме сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед.
НИВА - ПОДОЛЬЕ 0:1 (0:1, идет первый там)
Гол: Салбак (32)
Фади Салбак красивым ударом через себя открыл счет в матче, забив третий гол во втором матче за "Подолье".
ВОЛЫНЬ-2 - ЭПИЦЕНТР 0:0 (0:0, идет первый там)
НИКОЛАЕВ-2 - ДНЕПР 0:0 (0:0, идет первый там)
ЭНЕРГИЯ - КРИВБАСС 0:0 (0:0, идет первый там)
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