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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Борьба с соперником и погодными условиями, матчи субботы. LIVE

Вторая лига
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Семь игр в обоих группах, базовый день седьмого тура

Вторая лига. Борьба с соперником и погодными условиями, матчи субботы. LIVE
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Среди субботних матчей много интриг. В каком состоянии "Кривбасс" отправился в Новую Каховку? Что "Карпаты" из Галича предложат "Диназу" на фоне серии побед? Подтвердит ли свои амбиции "Буковина" и научиться ли "Эпицентр" играть на выезде?

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Также стоит отметить, что потеря очков криворожанам крайне нежелательна, "Металлург" и "Таврия" уже набрали по 13 баллов и сравнялись с командой Геннадия Приходько по потерянным.

ДИНАЗ - КАРПАТЫ (Галич) 1:0 (1:0, идет первый там)

Гол: Бафталовский (22)

Начало матча в Демидове задержалось на час из-за паводка. Тем не менее, даже тяжелое поле не помешало хозяевам относительно быстро открыть счет.

ОБОЛОНЬ-2 - РУБИКОН 0:0 (0:0, идет первый там)

БУКОВИНА - ЧЕРНИГОВ 2:1 (2:1, идет первый там)

Гол: Нагорный (18), Палагнюк (32) - Гакман (13 авт.)

Сами себе создали проблемы черновчане автоголом, но еще в первом тайме сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед.

НИВА - ПОДОЛЬЕ 0:1 (0:1, идет первый там)

Гол: Салбак (32)

Фади Салбак красивым ударом через себя открыл счет в матче, забив третий гол во втором матче за "Подолье".

ВОЛЫНЬ-2 - ЭПИЦЕНТР 0:0 (0:0, идет первый там)

НИКОЛАЕВ-2 - ДНЕПР 0:0 (0:0, идет первый там)

ЭНЕРГИЯ - КРИВБАСС 0:0 (0:0, идет первый там)

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В статье: Вторая лига Буковина (Черновцы) Кривбасс (Кривой Рог) Энергия (Новая Каховка) Подолье (Хмельницкий) Диназ (Вышгород) Днепр (Черкассы) Нива (Винница) МФК Николаев-2 Оболонь-2 (Буча) Рубикон (Киев) Карпаты (Галич) ФК Чернигов Эпицентр (Дунаевцы) Волынь-2 (Луцк)
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