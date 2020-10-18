  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Карпаты забили Чайке с пенальти, Балканы принимают Металлург - смотреть онлайн, видеотрансляции
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Карпаты забили Чайке с пенальти, Балканы принимают Металлург - смотреть онлайн, видеотрансляции

Вторая лига
(1 голосов)

Тремя матчами в воскресенье закроется регулярная программа 7-го тура

Вторая лига. Карпаты забили Чайке с пенальти, Балканы принимают Металлург - смотреть онлайн, видеотрансляции
Новина українською

КАРПАТЫ (Львов) - ЧАЙКА 1:0 (1:0, идет второй тайм)

Гол: Панчишин (36 пен)

Львовяне здорово начали матч и в первом тайме владели территорией, закономерно добившись права пробить пенальти. Активность "Карпат" была воплощена в гол Орестом Панчишиным, который с точки пробил мощно по центру, а голкипер "Чайки" Дмитрий Иванов завалился в угол.

ПЕРЕМОГА - РЕАЛ ФАРМА (15:00)

БАЛКАНЫ - МЕТАЛЛУРГ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вторая лига Реал Фарма (Одесса) Карпаты (Львов) Балканы (Заря) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Металлург (Запорожье) Перемога (Днепр)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...