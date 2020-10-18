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Вторая лига. Карпаты забили Чайке с пенальти, Балканы принимают Металлург - смотреть онлайн, видеотрансляции
Тремя матчами в воскресенье закроется регулярная программа 7-го тура
КАРПАТЫ (Львов) - ЧАЙКА 1:0 (1:0, идет второй тайм)
Гол: Панчишин (36 пен)
Львовяне здорово начали матч и в первом тайме владели территорией, закономерно добившись права пробить пенальти. Активность "Карпат" была воплощена в гол Орестом Панчишиным, который с точки пробил мощно по центру, а голкипер "Чайки" Дмитрий Иванов завалился в угол.
ПЕРЕМОГА - РЕАЛ ФАРМА (15:00)
БАЛКАНЫ - МЕТАЛЛУРГ
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