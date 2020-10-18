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Вторая лига. Карпаты сыграли вничью с Чайкой, Металлург повел в Заре. LIVE
Тремя матчами в воскресенье закроется регулярная программа 7-го тура
КАРПАТЫ (Львов) - ЧАЙКА 1:1 (1:0)
Гол: Панчишин (36 пен) - Тименко (82 пен)
Удаление: Мудрик (68)
Львовяне здорово начали матч и в первом тайме владели территорией, закономерно добившись права пробить пенальти. Активность "Карпат" была воплощена в гол Орестом Панчишиным, который с точки пробил мощно по центру, а голкипер "Чайки" Дмитрий Иванов завалился в угол.
Как и в прошлом домашнем матче с "Рубиконом", доигрывали "Карпаты" поединок в меньшинстве. В середине второго тайма был удален Владислав Мудрик. Удержать победный счет в меньшинстве львовянам не удалось, за аналогичную ситуацию с попаданием мяча в руку защитника в собственной штрафной арбитр назначил пенальти в ворота подопечных Любомира Вовчука. Приговор уверенно исполнил Владимир Тименко, сильно и точно пробивший в правый угол.
"Карпаты" после семи туров остаются ниже первой десятки команд Группы А, "Чайка" же потеряла возможность догнать "Карпаты" из Галича, которые идут четвертыми после вчерашних матчей.
ПЕРЕМОГА - РЕАЛ ФАРМА 0:0 (0:0, идет второй тайм)
С ощутимым превосходством "Перемоги" прошел первый тайм в Днепре. Однако забить гол в ворота "фармацевтов" хозяевам так и не удалось.
БАЛКАНЫ - МЕТАЛЛУРГ 0:1 (0:1, идет второй тайм)
Гол: Пидлепенец (45)
Гости сумели выставить свой оптимальный состав, в котором нашлось место новичку в центре обороны Олегу Остапенко, а также Владимиру Полевому и Евгению Пидлепенцу, наиболее звездным новичкам команды Микитина в последнее время. Именно последний уже "в раздевалку" забил единственный мяч до перерыва, который позволил "Металлургу" претендовать на победу.
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