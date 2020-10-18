Вторая лига. Три гола с пенальти, три с игры - обзор воскресных матчей 7-го тура

КАРПАТЫ (Львов) - ЧАЙКА 1:1 (1:0)

Голы: Панчишин (36 пен) - Тименко (82 пен)

Удаление: Мудрик (68)

Львовяне здорово начали матч и в первом тайме владели территорией, закономерно добившись права пробить пенальти. Активность "Карпат" была воплощена в гол Орестом Панчишиным, который с точки пробил мощно по центру, а голкипер "Чайки" Дмитрий Иванов завалился в угол.

Как и в прошлом домашнем матче с "Рубиконом", доигрывали "Карпаты" поединок в меньшинстве. В середине второго тайма был удален Владислав Мудрик. Удержать победный счет в меньшинстве львовянам не удалось, за аналогичную ситуацию с попаданием мяча в руку защитника в собственной штрафной арбитр назначил пенальти в ворота подопечных Любомира Вовчука. Приговор уверенно исполнил Владимир Тименко, сильно и точно пробивший в правый угол.

"Карпаты" после семи туров остаются ниже первой десятки команд Группы А, "Чайка" же потеряла возможность догнать "Карпаты" из Галича, которые идут четвертыми после вчерашних матчей.

ПЕРЕМОГА - РЕАЛ ФАРМА 2:0 (0:0)

Голы: Разуваев (55 пен), Боженар (68)

С ощутимым превосходством "Перемоги" прошел первый тайм в Днепре. Однако забить гол в ворота "фармацевтов" до перерыва хозяевам так и не удалось. А вот в дебюте второго тайма вышедший на замену Илья Корнев заработал пенальти, который реализовал Алексей Разуваев.

Второй гол организовал Артем Семка, который прошел левым краем и навесил на дальнюю штангу. А уж замкнул передачу Даниил Боженар, который со всего лишь двумя голами стал таким образом лучшим бомбардиром новой команды из Днепра!

БАЛКАНЫ - МЕТАЛЛУРГ 0:2 (0:1)

Голы: Пидлепенец (45), Сарапий (65)

Гости сумели выставить свой оптимальный состав, в котором нашлось место новичку в центре обороны Олегу Остапенко, а также Владимиру Полевому и Евгению Пидлепенцу, наиболее звездным новичкам команды Микитина в последнее время. Именно последний уже "в раздевалку" забил единственный мяч до перерыва, который позволил "Металлургу" претендовать на победу.

В середине второго тайма Эдуард Сарапий, капитан запорожан, забил красивый гол ударом пяткой после розыгрыша углового, упрочив преимущество гостей. Таким образом, Сарапий догнал лучшего бомбардира "казаков" Богдана Могильного, у обоих по четыре гола в семи матчах.

Победа в этом матче вывела "Металлург" на чистое второе место в группе Б. Но у "Таврии" есть игра в запасе, как и у "Кривбасса", который пропустил два календарных матча.