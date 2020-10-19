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Мишуренко: Президент Кривбасса хочет, чтобы через два года команда играла в Премьер-Лиге
Амбициозные планы перспективного клуба
Новичок "
— Как у нас возник вариант с переходом в "Кривбасс"?
— Когда покинул расположение "Ингульца", мне позвонил Геннадий Приходько и предложил перейти в "Кривбасс". Посоветовался с родителями, родными и решил присоединиться к криворожскому коллективу. Хочу помочь возродить тот знаменитый "Кривбасс".
— С Геннадием Приходько были знакомы раньше?
— Лично нет, но я знал этого специалиста, ведь зимой много раз играли с "Горняком" контрольные матчи. Знал, что Геннадий Приходько требовательный тренер.
— Какие задачи перед собой ставите на сезон?
— Главная задача — помочь команде достичь поставленных задач. У "Кривбасса" амбициозный президент, который хочет, чтобы через два года команда играла в Премьер-Лиге. В меня в "Кривбассе" верят, и я хочу отблагодарить за это доверие. Думаю, команде по силам решить все амбициозные задачи. Главное, чтобы эти амбиции нам не мешали. Важно выходить на каждую игру с максимальной концентрацией. Считаю, что еще нужно много над чем поработать, чтобы бороться за самые высокие места.
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