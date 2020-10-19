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Мишуренко: Президент Кривбасса хочет, чтобы через два года команда играла в Премьер-Лиге

Вторая лига
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Амбициозные планы перспективного клуба

Мишуренко: Президент Кривбасса хочет, чтобы через два года команда играла в Премьер-Лиге
Новина українською

Новичок "Кривбасса" Александр Мишуренко рассказал о своем переходе в криорожский клуб и задачах команды на сезон.

— Как у нас возник вариант с переходом в "Кривбасс"?

— Когда покинул расположение "Ингульца", мне позвонил Геннадий Приходько и предложил перейти в "Кривбасс". Посоветовался с родителями, родными и решил присоединиться к криворожскому коллективу. Хочу помочь возродить тот знаменитый "Кривбасс".

— С Геннадием Приходько были знакомы раньше?

— Лично нет, но я знал этого специалиста, ведь зимой много раз играли с "Горняком" контрольные матчи. Знал, что Геннадий Приходько требовательный тренер.

— Какие задачи перед собой ставите на сезон?

— Главная задача — помочь команде достичь поставленных задач. У "Кривбасса" амбициозный президент, который хочет, чтобы через два года команда играла в Премьер-Лиге. В меня в "Кривбассе" верят, и я хочу отблагодарить за это доверие. Думаю, команде по силам решить все амбициозные задачи. Главное, чтобы эти амбиции нам не мешали. Важно выходить на каждую игру с максимальной концентрацией. Считаю, что еще нужно много над чем поработать, чтобы бороться за самые высокие места.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Мишуренко
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Источник:
Sport Arena

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