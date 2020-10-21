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Второлиговская Чайка представила нового главного тренера
Команду принял Александр Щербаков
Второлиговская "
Ассистентом специалиста будет Вячеслав Богоделов, который работал с командой в 2018 году.
Напомним, что Щербаков сменил на этом посту Тараса Ильницкого, который ушел в отставку неделю назад.
Отметим, что в качестве футболиста Щербаков известен по выступлениям за "Черноморец" и "Динамо". После завершения игровой карьеры он тренировал СК "Одесса", вторую и третью команду киевского ЦСКА, "Оболонь", черкасский "Днепр", каменскую "Сталь" и "СКАД-Ялпуг".
Напомним, что "Чайка" занимает после семи сыгранных матчей занимает шестое место в группе А Второй лиги.
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