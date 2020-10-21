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Второлиговская Чайка представила нового главного тренера

Вторая лига
(3 голосов)

Команду принял Александр Щербаков

Второлиговская Чайка представила нового главного тренера
Новина українською

Второлиговская "Чайка" объявила о назначеними новым главным тренером команды 60-летнего Александра Щербакова.

Ассистентом специалиста будет Вячеслав Богоделов, который работал с командой в 2018 году.

Напомним, что Щербаков сменил на этом посту Тараса Ильницкого, который ушел в отставку неделю назад.

Отметим, что в качестве футболиста Щербаков известен по выступлениям за "Черноморец" и "Динамо". После завершения игровой карьеры он тренировал СК "Одесса", вторую и третью команду киевского ЦСКА, "Оболонь", черкасский "Днепр", каменскую "Сталь" и "СКАД-Ялпуг".

Напомним, что "Чайка" занимает после семи сыгранных матчей занимает шестое место в группе А Второй лиги.

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В статье: Александр Щербаков Чайка (Петропавловская Борщаговка)
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Источник:
ФК Чайка

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