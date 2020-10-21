Второлиговская Чайка представила нового главного тренера

Второлиговская " Чайка " объявила о назначеними новым главным тренером команды 60-летнего Александра Щербакова.

Ассистентом специалиста будет Вячеслав Богоделов, который работал с командой в 2018 году.

Напомним, что Щербаков сменил на этом посту Тараса Ильницкого, который ушел в отставку неделю назад.

Отметим, что в качестве футболиста Щербаков известен по выступлениям за "Черноморец" и "Динамо". После завершения игровой карьеры он тренировал СК "Одесса", вторую и третью команду киевского ЦСКА, "Оболонь", черкасский "Днепр", каменскую "Сталь" и "СКАД-Ялпуг".

Напомним, что "Чайка" занимает после семи сыгранных матчей занимает шестое место в группе А Второй лиги.