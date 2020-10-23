Вторая лига
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Из-за вспышки коронавируса в команде из Мариуполя перенесли поединок Второй лиги
Дата определят в ПФЛ
Получено решение Администрации ПФЛ Украины. Матч 8-го тура между командами "Черкащина" Черкассы - "
Дата проведения игры будет определена Администрацией ПФЛ.
Накануне "Яруд" обращался к ПФЛ о переносе поединка из-за положительных тестов на коронавирус и невозможности комплектации команды.
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Источник:Яруд
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