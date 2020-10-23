Вторая лига. Металл впервые теряет очки, Карпаты играют по-разному - обзор пятничных игр 8-го тура

Открыли восьмой тур необычайно рано, уже в полдень в будный дня сыграли команды группы А в Буче.

Также сегодня проводил свой очередной поединок харьковский "Металл" - безоговорочный лидер юго-востока, который впервые потерял очки.

ОБОЛОНЬ-2 - ЭПИЦЕНТР 0:3 (0:1)

Голы: Ивашко (15 пен), Барбоса (57, 68)

Уже в дебюте матча Виталий Кузив прорвался по флангу, вошел в штрафную площадку и был сбит защитником молодых "пивоваров". Руслан Ивашко с точки исполнил все мастерски, с небольшой паузой, уверенно пробив в угол, в который и не думал прыгать Иван Тюрин.

Вынужденная замена голкипера понадобилась "Оболони-2" еще в первом тайме, что позволило выйти на поле Дмитрию Фастову. Именно ошибка этого вратаря подарила гостям второй мяч уже после перерыва. Фастов не справился с не самым сложным навесом из глубины и Барбосе не составило труда переправить мяч в пустые ворота. Через несколько минут тот же форвард "Эпицентра" замкнул прострел с левого фланга и довел счет до разгромного.

Победа позволила команде Бадло выйти в лидеры, по крайней мере до оставшихся поединков 8-го тура. У команды из Дунаевцев 17 очков после семи встреч.

КАРПАТЫ (Львов) - ВОЛЫНЬ-2 0:4 (0:2)

Голы: Богомаз (6 пен, 14 пен), Войтиховский (52, 90+4)

Комментатором матча в трансляции на Ютубе стал дисквалифицированный игрок "Карпат" Владислав Мудрик. Он рассказал много интересного о внутренней кухне львовян, тем более, что футболисты очень быстро дали повод - уже в дебюте "Карпаты" нарушили правила в собственной штрафной и Назарий Богомаз реализовал пенальти.

28-летний арбитр Екатерина Усова дальше откровенно поплыла в эпизоде с назначением второго пенальти. Мало того, что настолько жесткое решение в дебюте противоречит "духу игры", куда более важно, что фол Тимофея Калинчука не выглядел однозначным даже с общего плана. Мяч был выбит едва ли не до центра поля, но и это не стало аргументом для Усовой, чтобы переосмыслить свое изначальное решение. В результате, Богомаз оформил дубль мощным ударом по центру, а "Карпаты" оказались в тяжелом нокдауне.

Гол Войтиховского в дебюте второго тайма окончательно убил интригу и шансов отыграться у львовян оставалось после этого минимум. Ну а на последних секундах Максим оформил дубль, пробив в упор при полном попустительстве обороны.

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ДНЕПР - ТАВРИЯ 2:2 (1:2)

Гол: Черный (20 пен), Лобода (57) - Фаюк (37 пен), Жавко (38)

В середине первого тайма Вадим Черный вывел свою команду вперед, реализовав пенальти, но дуплет в течение двух минут от Фаюка и Жавко вернул инициативу фавориту. Кстати, Андрей также отличился с одиннадцатиметровой отметки.

После перерыва, тем не менее, Лобода сумел сравнять счет и больше подопечные Столовицкого не пропускали, сумев набрать очки в четвертом матче подряд! Для "Таврии" же эта осечка может сказаться серьезными проблемами в таблице, ведь симферопольцы продолжают погоню за второе место с "Металлургом" и "Кривбассом".

МЕТАЛЛ - ЭНЕРГИЯ 0:0

На 36-й минуте Лозовой ("Металл") не реализовал пенальти (вратарь)

Удаление: Давыдов (84)

Папа Гуйе с первых минут остался на скамейке запасных. Гости же достаточно быстро вынуждены были делать замену из-за травмы Вадима Шовкового. Руслан Фомин в последней трети времени первого тайма заработал пенальти, но исполнять его вызвался Евгений Лозовой из-за травмы центрфорварда. Тем не менее, переиграть с точки вратаря "Энергии" Лозовому не удалось, тот забрал мяч намертво.

После перерыва "Металл" играл уже лучше, но моментов все так же у ворот Дворника было минимум. Сергей Давыдов вышел вторым форвардом с целью обострить, но очень быстро схлопотал два предупреждения и оставил команду в меньшинстве. Из-за травмы Кравченко доигрывал "Металл" в восемь полевых игроков, но все равно сумел закрыть соперника в его штрафной! Правда успехом это давление так и не увенчалось.

Это первая ничья для харьковской команды в чемпионате, предыдущие семь игр команда Александра Кучера выиграла...

КАРПАТЫ (Галич) - БУКОВИНА 3:1 (2:1)

Гол: Бэй (15,63), Козак (26) - Сивка (45)

Андрей Бэй в дебюте открыл счет и позволил галичанам дальше вести этот матч с потенциальным конкурентом по собственному сценарию. Вскоре Богдан Козак забил еще один мяч, но уйти на перерыв с гандикапом в два мяча не позволил "Карпатам" гол Тараса Сивки "в раздевалку".

После перерыва Бэй оформил дубль, а вскоре мог и хет-трик делать, окончательно убивая интригу. Однако и полученного ранее гандикапа галичанам вполне хватило для уверенной победы над командой, которая не так и далеко отставал от четвертого места.