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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Пятничные матчи 8-го тура - смотреть онлайн, видеотрансляции

Вторая лига
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Пять матчей восьмого тура пройдут в пятницу

Вторая лига. Пятничные матчи 8-го тура - смотреть онлайн, видеотрансляции
Новина українською

Открывают восьмой тур необычайно рано, уже в полдень в будный дня сыграют команды группы А в Буче.

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Также сегодня проводит свой очередной поединок харьковский "Металл" - безоговорочный лидер юго-востока.

ОБОЛОНЬ-2 - ЭПИЦЕНТР (12:00)

КАРПАТЫ (Львов) - ВОЛЫНЬ-2 (14:00)

ДНЕПР - ТАВРИЯ (15:00)

МЕТАЛЛ - ЭНЕРГИЯ

КАРПАТЫ (Галич) - БУКОВИНА (15:30)

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В статье: Вторая лига Буковина (Черновцы) Энергия (Новая Каховка) Карпаты (Львов) Днепр (Черкассы) Оболонь-2 (Буча) Металл (Харьков) Карпаты (Галич) Эпицентр (Дунаевцы) Таврия (Симферополь) Волынь-2 (Луцк)
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