Вторая лига
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Вторая лига. Пятничные матчи 8-го тура - смотреть онлайн, видеотрансляции
Пять матчей восьмого тура пройдут в пятницу
Открывают восьмой тур необычайно рано, уже в полдень в будный дня сыграют команды группы А в Буче.
Также сегодня проводит свой очередной поединок харьковский "Металл" - безоговорочный лидер юго-востока.
ОБОЛОНЬ-2 - ЭПИЦЕНТР (12:00)
КАРПАТЫ (Львов) - ВОЛЫНЬ-2 (14:00)
ДНЕПР - ТАВРИЯ (15:00)
МЕТАЛЛ - ЭНЕРГИЯ
КАРПАТЫ (Галич) - БУКОВИНА (15:30)
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