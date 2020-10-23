Ящишин: Создание муниципальной футбольной школы Карпаты 1963 – ошибка и афера

Исполнительный директор " Карпат " Ростислав Ящишин рассказал о ситуации с детской школой клуба, которая перешла в распоряжение городских властей Львова.

"Прежде всего отмечу – "Карпаты" от школы не отказывались. Создание муниципальной футбольной школы "Карпаты 1963" – на наш взгляд, ошибка и нескрываемая афера. Нам жаль, что город повелся на манипуляции отдельных лиц, преследующих только одну цель – личную выгоду.

Объясняем, что произошло. Во время встречи Олега Смалийчука с родителями воспитанников клубной школы были озвучены четкие планы развития: финансирование останется как минимум на том же уровне, все тренеры готовы развиваться, получат возможность стажировки в европейских клубах.

Кроме того, стратегию развития детско-юношеского футбола сформирует всемирно известная компания "SmartFootball", а ее основатель, экс-директор по методологии мадридского "Реала" Хуан Луис Мартинес, будет приезжать во Львов и следить за качественным выполнением всех процессов собственными глазами.

Кроме этого, школьники "Карпат" получили бы возможность расширить географию участия в турнирах школ ведущих клубов Европы.

При этом "Карпаты" планировали сменить руководство школы. Причины – постоянные жалобы родителей, слухи о коррупции в школе, устаревшие методы воспитания (повышение голоса на детей недопустимо), отсутствие развития и в целом сомнительный имидж школы.

Часто можно услышать мнение, что "карпатовских" школа – третья в Украине после "Динамо" и "Шахтера". Но на самом деле это миф. Цель детского футбола – не очередная медалька, а качественная подготовка к взрослому футболу.

Олег Смалийчук объяснял это родителям на примере "Барселоны" – ее детские команды далеко не всегда побеждают на национальном уровне, но никто этим не занимается. Главное – воспитать для первой команды очередного Пике, Хави или Иньесту.

Конечно, такие планы не устраивали директора школы – Игоря Савицкого. На той же встрече с родителями он предлагал всем присутствующим подписать обращение к городским властям, чтобы она взяла школу на свой баланс.

Его мотивация понятна – сохранить должность и продолжать злоупотреблять своим положением.

Из достоверных источников нам известно, что Игорь Савицкий, грубо нарушая договоры между школой и клубом, подписывал открепительные удостоверения воспитанникам, таким образом лишая клуб законного права на получение финансовой компенсации за подготовку детей.

Вдумайтесь – директор клубной школы просто "дарил" детей другим клубам. Есть подозрение, что с пользой для собственного кармана. "Карпаты" собрали полный пакет документов, доказательств и фактов этого беспрецедентного случая и передали во все органы украинского футбола – КДК УАФ, УПЛ и ПФЛ.

Кроме того, многие клубы оказались в глупой ситуации. Имея на руках левые открепительные удостоверения от школы, они заявили наших детей в свои команды. Теперь же им придется платить полную компенсацию "Карпатам", поскольку согласно всем документам, правда именно на стороне нашего клуба.

"Карпаты" не против сотрудничества с городскими властями. Детская школа такого масштаба – очень дорогая вещь, это примерно 10 млн грн в год. Если городские власти готовы частично или полностью покрыть эти расходы – мы восприняли бы такую ​​инициативу с благодарностью", – сказал Ящишин.