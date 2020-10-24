  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. 8-й тур, матчи субботы - смотреть онлайн,видеотрансляции
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. 8-й тур, матчи субботы - смотреть онлайн,видеотрансляции

Вторая лига
(1 голосов)

Шестью матчами сегодня будет закрыта программа восьмого тура во Второй лиге

Вторая лига. 8-й тур, матчи субботы - смотреть онлайн,видеотрансляции
Новина українською

ЧАЙКА - ПОДОЛЬЕ (12:00)

ДИНАЗ - РУБИКОН (14:00)

РЕАЛ ФАРМА - НИКОЛАЕВ-2 (14:30)

УЖГОРОД - ЧЕРНИГОВ (15:00)

НИКОПОЛЬ - ПЕРЕМОГА

КРИВБАСС - БАЛКАНЫ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) Подолье (Хмельницкий) Реал Фарма (Одесса) Балканы (Заря) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Диназ (Вышгород) ФК Никополь ФК Ужгород МФК Николаев-2 ФК Перемога Рубикон (Киев) ФК Чернигов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...