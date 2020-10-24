Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. 8-й тур, матчи субботы - смотреть онлайн,видеотрансляции
Шестью матчами сегодня будет закрыта программа восьмого тура во Второй лиге
ЧАЙКА - ПОДОЛЬЕ (12:00)
ДИНАЗ - РУБИКОН (14:00)
РЕАЛ ФАРМА - НИКОЛАЕВ-2 (14:30)
УЖГОРОД - ЧЕРНИГОВ (15:00)
НИКОПОЛЬ - ПЕРЕМОГА
КРИВБАСС - БАЛКАНЫ
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