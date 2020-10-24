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Винницкая Нива пополнила состав двумя новичками

Вторая лига
(1 голосов)

Команду пополнили два игрока

Винницкая Нива пополнила состав двумя новичками
Новина українською

"Нива" объявила о пополнении состава.

Контракты с винницким клубом подписали крайний защитник Артём Осмоловский и полузащитник Максим Дубенков.

18-летний Осмоловский является воспитанником киевского спортинтерната, в то время как 21-летний Дубенков ранее числился в молодежной команде "Александрии".

На старте сезона "Нива" проиграла все семь стартовых матча Второй лиги. В Группе А ниже них расположен только "Калуш", снявшийся с турнира.

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В статье: Нива (Винница)
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