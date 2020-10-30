Папа Гуйе дебютировал во Второй лиге за Металл и отметился первым голом

Бывший игрок "Маталлиста" и "Днепра" Папа Гуйе дебютировал за харьковский "Металл" во Второй лиге.

Матч 9-го тура "Балканы" - "Металл" проходит в это время в Одессе на УТБ ФК "Черноморец". А на 27-й минуте Папа отметился голом.

Отметим, что пока в Металле забивают все дебютанты, которые приходят по ходу сезона - Танчик, Пико, Папа.

Напомним, что 36-летний сенегальский защитник 12 октября перешел в новый клуб, последним место работы Гуйе был представитель УПЛ - СК "Днепр-1". Закрепиться в днепровском клубе Папа не смог.

Ранее защитник выступал за "Волынь", "Металлист", ФК "Днепр", "Карпаты" и СК "Днепр-1".