Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Смотреть онлайн матчи 9-го тура Второй лиги - Диназ против Эпицентра, Металлург принимает Кривбасс
Пять матчей практически параллельно
ДИНАЗ - ЭПИЦЕНТР (13:30)
НИВА (Винница) - ЧЕРНИГОВ (14:00)
ЯРУД - ДНЕПР (Черкассы)
ЭНЕРГИЯ - ЧЕРКАЩИНА
МЕТАЛЛУРГ - КРИВБАСС
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Усик - Чисора: Текстовая онлайн-трансляция поединка украинского и британского супертяжей
- Гвардиола, Клопп и Сульшер призвали пересмотреть решение о 5 заменах. Всего в лазерете клубов АПЛ сейчас находится 91 игрок
- Лидируют Черноморец и Горняк-Спорт, но лучшие Волынь и Верес - анонс десятого тура Первой лиги
- Экс-наставник Чайки проанализирует матчи очередного тура Первой и Второй лиг
- Роскошная жизнь: как живет Филиппе Коутиньо в Барселоне
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
Новости по теме
- 08:00 Украинские Запорожская классика, коронавирус в Буковине и Оболони-2 - анонс девятого тура Второй лиги
- 15:53 Украинские Вторая лига. Победа Металла, провал Ужгорода, игра с огнем Таврии - обзор пятничных матчей 9-го тура
- 14:39 Украинские Папа Гуйе дебютировал во Второй лиге за Металл и отметился первым голом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...