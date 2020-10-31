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Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Смотреть онлайн матчи 9-го тура Второй лиги - Диназ против Эпицентра, Металлург принимает Кривбасс

Вторая лига
(1 голосов)

Пять матчей практически параллельно

Смотреть онлайн матчи 9-го тура Второй лиги - Диназ против Эпицентра, Металлург принимает Кривбасс
Новина українською

ДИНАЗ - ЭПИЦЕНТР (13:30)

НИВА (Винница) - ЧЕРНИГОВ (14:00)

ЯРУД - ДНЕПР (Черкассы)

ЭНЕРГИЯ - ЧЕРКАЩИНА

МЕТАЛЛУРГ - КРИВБАСС

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В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) Энергия (Новая Каховка) Диназ (Вышгород) Днепр (Черкассы) Нива (Винница) Черкащина (Черкассы) Металлург (Запорожье) ФК Чернигов Эпицентр (Дунаевцы) Яруд (Мариуполь)
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