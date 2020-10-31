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Вторая лига. Первая победа Нивы, Эпицентр укрепляет лидерство, конкуренты Металла очки теряют - обзор субботних матчей 9-го тура
Все три матча группы Б закончились со счетом 2:2
ДИНАЗ - ЭПИЦЕНТР 1:2 (1:1)
Голы: Бовтрук (25) - Барбоса (21), Ничипоренко (56)
В центральном матче дня в группе А "Эпицентр" укрепил свое лидерство за счет выездной победы над "Диназом". Открыл счет Барбоса, оформивший уже третий гол в двух матчах. Вскоре Вадим Бовтрук результат сравнял и команды играли на равных до середины второго тайма. Но гол Олега Ничипоренко нарушил паритет в пользу дунаевчан, которые таким образом смогли еще больше оторваться от "Подолья" и "Ужгорода".
НИВА (Винница) - ЧЕРНИГОВ 2:0 (1:0)
Голы: Гемега (38), Осмоловский (84)
Ни о какой недооценке соперника со стороны "тигров" речи быть не может. "Чернигов" в двух выездных матчах кряду играл вничью с сильными "Буковиной" (2:2) и "Ужгородом" (1:1), последнего и вовсе едва не обыграл. Но и "Нива", несмотря на статус аутсайдера с нулем очков, еще ни разу в сезоне не покидала поле без забитых мячей!
Не покинула и сегодня - Виталий Гемега и Артем Осмоловский забили по голу в каждом из таймов. Первые очки для винничан и сразу три! Также это первый "сухой" матч команды в чемпионате и всего лишь второй подобный в сезоне.
ЯРУД - ДНЕПР (Черкассы) 2:2 (0:0)
Голы: Янаков (83), Сандрак-Винницкий (90+1) - Аверьянов (48), Фхакадзе (55)
Подопечные Столовицкого в прошлом туре также сыграли 2:2, но тогда команде удалось спастись от поражения против симферопольской "Таврии". В сегодняшнем матче "Днепр" потерял два очка, ведь в дебюте второй половины повел в счете 2:0.
Для "Яруда" это всего лишь второе очко, но команда из Мариуполя упала на последнем место, ведь вчера выиграл ее конкурент, "Николаев-2".
ЭНЕРГИЯ - ЧЕРКАЩИНА 2:2 (1:2)
Голы: Доля (28, 65) - Пичугин (12), Олейник (18)
Еще один пример того, как не стоит себя вести при счете 2:0. Причем вновь потеряла, казалось бы, "железные" три очка команда из Черкасской области.
"Черкащина" не смогла использовать ничью в матче конкурентов между собой и подобраться к топ-4.
МЕТАЛЛУРГ - КРИВБАСС 2:2 (1:2)
Голы: Белоусов (26), Сидоров (89) - Горват (32, 43)
Во втором туре кряду за "Кривбасс" забивает исключительно Александр Горват. Но, в отличие от матча с "Балканами" (1:0), теперь для победы не хватило даже его дубля.
"Металлург" открыл счет усилиями Дениса Белоусова, но вскоре Горвату удалось сравнять, а под занавес первой половины матча и вывести свою команду вперед. Увы для гостей, в концовке второго тайма Сидоров все же оправдал свое амплуа и забил гол, который спас очко для запорожцев и отобрал два у криворожан.
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