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В Таврии зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом

Вторая лига
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Крымский клуб уходит на карантин

В Таврии зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом
Новина українською

Симферопольская "Таврия" в составе футболистов, тренерского штаба и работников клуба прошла плановое тестирование на коронавирус.

Результат для крымчан оказался неутешительный – в клубе выявлено 20 случаев заболевания.

Таким образом, матч 10-го тура Второй лиги "Никополь" – "Таврия" не состоится.

Напомним, что на данный момент "Таврия" занимает 3-е место в турнирной таблице группы Б.

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В статье: коронавирус Таврия (Симферополь)
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