Вторая лига
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В Таврии зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом
Крымский клуб уходит на карантин
Симферопольская "Таврия" в составе футболистов, тренерского штаба и работников клуба прошла плановое тестирование на коронавирус.
Результат для крымчан оказался неутешительный – в клубе выявлено 20 случаев заболевания.
Таким образом, матч 10-го тура
Напомним, что на данный момент "Таврия" занимает 3-е место в турнирной таблице группы Б.
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Источник:Официальный сайт Таврии
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