Вторая лига
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В Буковине 8 футболистов сдали положительные тесты на COVID-19
У всех заболевание протекает без осложнений
В
Напомним, что ранее из-за пандемии перенесли матч Второй лиги "Буковины" против "Рубикона".
Игроки с негативными тестами продолжают тренироваться.
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