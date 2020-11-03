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В Буковине 8 футболистов сдали положительные тесты на COVID-19

Вторая лига
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У всех заболевание протекает без осложнений

В Буковине 8 футболистов сдали положительные тесты на COVID-19
Новина українською

В "Буковине" подтвердили - 8 футболистов команды сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает "Суспильне".

Напомним, что ранее из-за пандемии перенесли матч Второй лиги "Буковины" против "Рубикона".

Игроки с негативными тестами продолжают тренироваться.

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В статье: Буковина (Черновцы) коронавирус
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