17 игроков и 3 представителя тренерского штаба: известны подробности вспышки COVID-19 в Таврии

Главный тренер " Таврии " Сергей Шевченко рассказал о вспышке коронавируса в команде, которая вынуждена уйти на самоизоляцию из-за 20 положительных тестов.

"Ничего не предвещало беды. Вчера утром сдали тесты, затем провели тренировку, а вечером стало известно о 17 заразившихся футболистах. Также положительные результаты оказались у меня и двух моих помощников. Конечно, сразу сообщили о сложившейся ситуации в ПФЛ, попросили о переносе календарного матча с "Никополем".

Сегодня утром по решению клубного руководства футболисты "Таврии" ушли на недельную самоизоляцию. Поскольку у всех характер заболевания – бессимптомный, то в середине следующей недели сдадим повторные тесты, и только после их результатов станет известно, сможем ли сыграть в 11 туре", - сказал Шевченко.