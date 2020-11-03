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17 игроков и 3 представителя тренерского штаба: известны подробности вспышки COVID-19 в Таврии
Команда ушла на карантин
Главный тренер "
"Ничего не предвещало беды. Вчера утром сдали тесты, затем провели тренировку, а вечером стало известно о 17 заразившихся футболистах. Также положительные результаты оказались у меня и двух моих помощников. Конечно, сразу сообщили о сложившейся ситуации в ПФЛ, попросили о переносе календарного матча с "Никополем".
Сегодня утром по решению клубного руководства футболисты "Таврии" ушли на недельную самоизоляцию. Поскольку у всех характер заболевания – бессимптомный, то в середине следующей недели сдадим повторные тесты, и только после их результатов станет известно, сможем ли сыграть в 11 туре", - сказал Шевченко.
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