Вторая лига
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Матч Второй лиги перенесли из-за коронавируса в Днепре Черкассы
Игру перенесли на конец ноября, но неизвестно, состоится ли она
Матч 10-го тура Второй лиги
Встреча должна была состояться 6 ноября, предварительно, ее перенесли на 25 ноября.
Отметим, что "Днепр" занимает 8-е место в группе Б Второй лиги, "Энергия" – 6-я.
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Источник:Черкаський спорт
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