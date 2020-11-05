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Матч Второй лиги перенесли из-за коронавируса в Днепре Черкассы

Вторая лига
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Игру перенесли на конец ноября, но неизвестно, состоится ли она

Матч Второй лиги перенесли из-за коронавируса в Днепре Черкассы
Новина українською

Матч 10-го тура Второй лиги "Днепр" Черкассы – "Энергия" перенесли. Причина – подозрение на коронавирус у игроков хозяев.

Встреча должна была состояться 6 ноября, предварительно, ее перенесли на 25 ноября.

Отметим, что "Днепр" занимает 8-е место в группе Б Второй лиги, "Энергия" – 6-я.

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В статье: Энергия (Новая Каховка) Днепр (Черкассы) коронавирус
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