Матч Второй лиги перенесли из-за коронавируса в Днепре Черкассы

Матч 10-го тура Второй лиги "Днепр" Черкассы – "Энергия" перенесли. Причина – подозрение на коронавирус у игроков хозяев.

Встреча должна была состояться 6 ноября, предварительно, ее перенесли на 25 ноября.

Отметим, что "Днепр" занимает 8-е место в группе Б Второй лиги, "Энергия" – 6-я.