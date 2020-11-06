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Карпаты дают бой Диназу, Металл принимает Металлург - смотреть онлайн пятничные игры 10-го тура Второй лиги
Три матча, "Карпаты" и "Металл" сыграют параллельно
К десятому туру во Второй лиге накопилось уйма организационных проблем и несыгранных матчей. Но большинство команд прдолжают стойко переносить все неурядицы.
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На пятницу свои поединки очередного игрового дня вынесли львовские "Карпаты" и харьковский "Металл".
РЕАЛ ФАРМА - ЯРУД (13:00)
КАРПАТЫ (Львов) - ДИНАЗ (14:00)
МЕТАЛЛ - МЕТАЛЛУРГ
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