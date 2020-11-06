Карпаты дают бой Диназу, Металл принимает Металлург - смотреть онлайн пятничные игры 10-го тура Второй лиги

К десятому туру во Второй лиге накопилось уйма организационных проблем и несыгранных матчей. Но большинство команд прдолжают стойко переносить все неурядицы.

На пятницу свои поединки очередного игрового дня вынесли львовские "Карпаты" и харьковский "Металл".

РЕАЛ ФАРМА - ЯРУД (13:00)

КАРПАТЫ (Львов) - ДИНАЗ (14:00)

МЕТАЛЛ - МЕТАЛЛУРГ