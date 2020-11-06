  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Карпаты дают бой Диназу, Металл принимает Металлург - смотреть онлайн пятничные игры 10-го тура Второй лиги
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты дают бой Диназу, Металл принимает Металлург - смотреть онлайн пятничные игры 10-го тура Второй лиги

Вторая лига
(1 голосов)

Три матча, "Карпаты" и "Металл" сыграют параллельно

Карпаты дают бой Диназу, Металл принимает Металлург - смотреть онлайн пятничные игры 10-го тура Второй лиги
Новина українською

К десятому туру во Второй лиге накопилось уйма организационных проблем и несыгранных матчей. Но большинство команд прдолжают стойко переносить все неурядицы.

Читайте также Борьба на выживание, очередная громкая вывеска в группе Б - анонс 10-го тура Второй лиги

На пятницу свои поединки очередного игрового дня вынесли львовские "Карпаты" и харьковский "Металл".

РЕАЛ ФАРМА - ЯРУД (13:00)

КАРПАТЫ (Львов) - ДИНАЗ (14:00)

МЕТАЛЛ - МЕТАЛЛУРГ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вторая лига Реал Фарма (Одесса) Карпаты (Львов) Диназ (Вышгород) Металлург (Запорожье) Металл (Харьков) Яруд (Мариуполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...