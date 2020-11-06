Вторая лига. Первая победа Яруда, Металл и Диназ очки не теряют - обзор пятничных встреч 10-го тура

К десятому туру во Второй лиге накопилось уйма организационных проблем и несыгранных матчей. Но большинство команд прдолжают стойко переносить все неурядицы.

На пятницу свои поединки очередного игрового дня вынесли львовские "Карпаты" и харьковский "Металл".

РЕАЛ ФАРМА - ЯРУД 1:2 (0:1)

Голы: Руденко (90+2) - Литовченко (14), Матвеев (57)

Гол Даниила Литовченко в контрактаке в дебюте поединке так и остался единственным в первом тайме. Хотя "фармацевты" всячески пытались сравнять счет и моменты создавали неплохие.

Во втором тайме Кирилл Матвеев удвоил преимущество мариупольцев, что позволило тем добыть первую победу в сезоне! Хотя Андрей Руденко в едва ли не последней атаке "Реала Фармы" сумел оформить гол престижа, замкнув навес слева на дальней штанге.

КАРПАТЫ (Львов) - ДИНАЗ 0:3 (0:1)

Голы: Бовтрук (19), Чепурненко (69), Кириенко (79)

Львовский клуб неплохо действовал в обороне до тех пор пока Брыженко не отдал пас на Бовтрука и тот не поразил нижний угол ворот.

Во втором тайме Евгений Чепурненко вернул себе звание единолично лучшего бомбардира Второй лиги, забив свой седьмой гол в сезоне. Таким образом он окончательно успокоил молодых львовян. В концовке еще и Кириенко вовсе довел счет до крупного, что стало все же слишком большим наказанием для "Карпат", которые разгрома не заслужили.

МЕТАЛЛ - МЕТАЛЛУРГ 2:0 (1:0)

Голы: Федорив (11 пен, 90+1 пен)

Удаление: Бобров (57)

Третий свой мяч в сезоне забил центральный защитник "Металла" Виталий Федорив, снова, как и против "Балкан" (3:1), с пенальти.

Во втором тайме "Металлург" стал играть лучше и был близок к тому, чтобы сравнять счет. Но подвел запорожцев Владислав Бобров, схлопотавший вторую желтую карточку на ровном месте.

Последние полчаса матча гости провели с двумя форвардами по весьма рискованной схеме 4-3-2. Однако сравнять счет им так и не удалось, причем повезло не пропустить второй. Как минимум удар Танчика в штангу можно вспомнить, а еще несколько полумоментов хозяев, которые продолжают уверенно лидировать перед выездом в Кривой Рог.

В концовке Виталий Федорив получил возможность забить еще раз с пенальти и с радостью ей воспользовался. Такими темпами защитник вскоре догонит Фомина и Нехтия - лучших голеадоров харьковской команды.