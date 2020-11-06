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Вторая лига. Первая победа Яруда, Металл и Диназ очки не теряют - обзор пятничных встреч 10-го тура

Вторая лига
(2 голосов)

"Карпаты" и "Металлург" сражались достойно, но проиграли

Вторая лига. Первая победа Яруда, Металл и Диназ очки не теряют - обзор пятничных встреч 10-го тура
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

К десятому туру во Второй лиге накопилось уйма организационных проблем и несыгранных матчей. Но большинство команд прдолжают стойко переносить все неурядицы.

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На пятницу свои поединки очередного игрового дня вынесли львовские "Карпаты" и харьковский "Металл".

РЕАЛ ФАРМА - ЯРУД 1:2 (0:1)

Голы: Руденко (90+2) - Литовченко (14), Матвеев (57)

Гол Даниила Литовченко в контрактаке в дебюте поединке так и остался единственным в первом тайме. Хотя "фармацевты" всячески пытались сравнять счет и моменты создавали неплохие.

Во втором тайме Кирилл Матвеев удвоил преимущество мариупольцев, что позволило тем добыть первую победу в сезоне! Хотя Андрей Руденко в едва ли не последней атаке "Реала Фармы" сумел оформить гол престижа, замкнув навес слева на дальней штанге.

КАРПАТЫ (Львов) - ДИНАЗ 0:3 (0:1)

Голы: Бовтрук (19), Чепурненко (69), Кириенко (79)

Львовский клуб неплохо действовал в обороне до тех пор пока Брыженко не отдал пас на Бовтрука и тот не поразил нижний угол ворот.

Во втором тайме Евгений Чепурненко вернул себе звание единолично лучшего бомбардира Второй лиги, забив свой седьмой гол в сезоне. Таким образом он окончательно успокоил молодых львовян. В концовке еще и Кириенко вовсе довел счет до крупного, что стало все же слишком большим наказанием для "Карпат", которые разгрома не заслужили.

МЕТАЛЛ - МЕТАЛЛУРГ 2:0 (1:0)

Голы: Федорив (11 пен, 90+1 пен)

Удаление: Бобров (57)

Третий свой мяч в сезоне забил центральный защитник "Металла" Виталий Федорив, снова, как и против "Балкан" (3:1), с пенальти.

Во втором тайме "Металлург" стал играть лучше и был близок к тому, чтобы сравнять счет. Но подвел запорожцев Владислав Бобров, схлопотавший вторую желтую карточку на ровном месте.

Последние полчаса матча гости провели с двумя форвардами по весьма рискованной схеме 4-3-2. Однако сравнять счет им так и не удалось, причем повезло не пропустить второй. Как минимум удар Танчика в штангу можно вспомнить, а еще несколько полумоментов хозяев, которые продолжают уверенно лидировать перед выездом в Кривой Рог.

В концовке Виталий Федорив получил возможность забить еще раз с пенальти и с радостью ей воспользовался. Такими темпами защитник вскоре догонит Фомина и Нехтия - лучших голеадоров харьковской команды.

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В статье: Вторая лига Реал Фарма (Одесса) Карпаты (Львов) Диназ (Вышгород) Металлург (Запорожье) Металл (Харьков) Яруд (Мариуполь)
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Комментарии (1)
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Magistr (Запорожье)
06.11.2020 в 16:04
Ну вот нет слов, после матча Метал - Металлург. С таким криминальным судейством потом мы ноем, что у нас еврокоэфициенты падают. Судья убил Металлург. 2 пенальти выдуманные их там не было. 4 карточки желтые дал в 1 тайме Металлургу - 2 придуманные, что бы потом можно было в случае, если во втором тайме начнут давить Металл, удалить игрока Металлурга, так и вышло. Свистел в одну сторону стабильно. Я не спорю Металл по составу сильнее конечно и класнее, но сегодня матч выиграл им судья, не знаю купили его или он сам просто так судил, но факт остается фактом, потому мы привыкли дома так, что судья поможет а на евроарене потом влетаем всем и по крупному. И хуже всего что команды к этому приучают со второй лиги, команды которые через 2 года реально будут играть в УПЛ. Позор Вам товарищ судья, вы либо продались либо вы извините деге*/****т полный.
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