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У девяти футболистов клуба Второй лиги подтвердили коронавирус

Вторая лига
(1 голосов)

К сожалению, пандемия продолжает вносить свои коррективы в мир спорта

У девяти футболистов клуба Второй лиги подтвердили коронавирус
Новина українською

В клубе Второй лиги ФК "Ужгород" заболели коронавирусом 9 футболистов. Также среди инфицированных - врач команды.

Матч против "Рубикона", который должен был состояться 8 ноября, перенесут на другую дату.

Отметим, что "Ужгород" занимает 3-е место в группе А Второй лиги.

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В статье: ФК Ужгород коронавирус
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Источник:
ФК Ужгород

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