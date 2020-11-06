Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У девяти футболистов клуба Второй лиги подтвердили коронавирус
К сожалению, пандемия продолжает вносить свои коррективы в мир спорта
В клубе Второй лиги
Матч против "Рубикона", который должен был состояться 8 ноября, перенесут на другую дату.
Отметим, что "Ужгород" занимает 3-е место в группе А Второй лиги.
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Источник:ФК Ужгород
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