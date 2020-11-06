Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аматорские Сумы в следующем сезоне намерены заявиться во Вторую лигу
Клуб намерен пройти аттестацию ПФЛ
Аматорский ФК "Сумы" объявил о начале прохождения аттестации для участия во
На адрес "Сум" поступили письма из Ассоциации аматорского футбола Украины и Украинской ассоциации футбола с предложением начать процедуру аттестации для участия во Второй Лиге.
Клуб уже начал консультации с мэром города и горсоветом по поддержке дальнейшей трансформации "Сум" в профессиональный клуб.
Сама аттестация начнется 11 ноября.
При этом клуб акцентирует внимание на том, что не имеет никакого отношения к "Сумам", которые обвиняли в участии в договорных матчах во время выступлений в турнирах ПФЛ.
Популярное сейчас
- Еле ноги унесли. Фейеноорд - ЦСКА М 3:1. Обзор матча и видео голов
- Парфенов: Суркис уговаривал подписать контракт, обещая квартиру, машину и прочие блага
- Майкон о матче Динамо - Шахтер: Прекрасно знаем, насколько велика наша ответственность
- В Таврии зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО