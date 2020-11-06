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Аматорские Сумы в следующем сезоне намерены заявиться во Вторую лигу

Вторая лига
(1 голосов)

Клуб намерен пройти аттестацию ПФЛ

Аматорские Сумы в следующем сезоне намерены заявиться во Вторую лигу
Новина українською

Аматорский ФК "Сумы" объявил о начале прохождения аттестации для участия во Второй лиге.

На адрес "Сум" поступили письма из Ассоциации аматорского футбола Украины и Украинской ассоциации футбола с предложением начать процедуру аттестации для участия во Второй Лиге.

Клуб уже начал консультации с мэром города и горсоветом по поддержке дальнейшей трансформации "Сум" в профессиональный клуб.

Сама аттестация начнется 11 ноября.

При этом клуб акцентирует внимание на том, что не имеет никакого отношения к "Сумам", которые обвиняли в участии в договорных матчах во время выступлений в турнирах ПФЛ.

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В статье: ФК Сумы
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Источник:
ФК Сумы

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