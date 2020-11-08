Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перемога - Николаев-2: смотреть онлайн, видеотрансляция
В группе Б состоится последний матч 10-го тура
Сегодня должны были играть также "Рубикон" с "Ужгородом", но у закарпатцев вспышка коронавируса в команде и матч перенесли...
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча
- Динамо - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
- Топовый арбитр украинского мужского футбола - женщина. Сегодня она будет судить Динамо и Шахтёр
- Вторая лига. Первая победа Яруда, Металл и Диназ очки не теряют - обзор пятничных встреч 10-го тура
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
Новости по теме
- 15:55 Украинские Вторая лига. Хет-трик Деды, победа Подолья, волевой успех Черкащины - обзор субботних матчей 10-го тура
- 21:07 Украинские Аматорские Сумы в следующем сезоне намерены заявиться во Вторую лигу
- 07:30 Украинские Борьба на выживание, очередная громкая вывеска в группе Б - анонс 10-го тура Второй лиги
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...