Вторая лига. Ужасная травма Рудавского, Перемога дожала Николаев-2

ПЕРЕМОГА - НИКОЛАЕВ-2 3:1 (1:1)

Голы: Дибривный (44), Павлюк (90+7), Пилипенко А. (90+8) - Сурженко (12)

Дебют лучше провели гости, несмотря на статус аутсайдера как в этом матче, так и в турнире группы Б Второй лиги в целом. Максиму Сурженко удался несильный, но прицельный удар после индивидуального прохода. Правда и вратарь "Перемогы" Игорь Варцаба мог бы сыграть поудачнее, а не пропускать под собой.

В концовке первой половины Николай Дибривный все же сравнял счет, замкнув прострел Артема Семки справа.

Во втором тайме "Перемога" стремилась забить второй мяч, но в этом стремлении ужасную травму получил Богдан Рудавский. Машина скорой помощи вынуждены была выезжать прямо на футбольное поле...

Этот эпизод настолько выбил хозяев из колеи, что в дальнейшем создать реальных возможностей для победного мяча подопечные Яровенко долгое время не могли. Но арбитр компенсировал аж 12 минут, в связи с тем, что Рудавского долго приводили в чувство прямо на поле. На седьмой из них Павлюк все же пробил голкипера соперника после явно наигранной комбинации с углового. Ну а в следующей же атаке снова фланговая подача привела к неприятностям "Николаева-2", навес слева ударом ногой в упор замкнул Артем Пилипенко.

"Перемога" после этого успеха догнала "Кривбасс", но имеет на две игры больше. "Корабелы" продолжают идти последними.