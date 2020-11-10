Карпаты заявили о выплате долгов и переехали со стадиона Украина на Высокий Замок

Львовские " Карпаты " заявили о погашении задолженности по выплате зарплат, разработку нового интернет-магазина, достижение соглашения о сотрудничестве с новым партнером и принятие решения по будущей инфраструктуре клуба.

Однако директор по развитию клуба Сергей Болотников замечает, что главная новость - переезд клубного офиса.

Последние полтора года офис "Карпат" был у верхних полей стадиона "Украина" - в здании, которое обычно используют как временное место проживания строителей, некий двухэтажный "вагончик". Условия здесь были, мягко говоря, не лучшие - отсутствие отопления, тесные кабинеты, а о стиле или дизайне лучше вообще промолчать. Здесь была удручающая рабочая атмосфера и мы стыдились приглашать сюда гостей. "Карпаты" не могли продолжать базироваться в "средневековье". Тем более, этот офис - еще одно0 наследство предыдущего совладельца, с которым мы не хотим иметь ничего общего. Мы долго искали новый офис. Потому что дом, где живут "Карпаты", не может быть просто стенами с подвесным потолком. Это должно быть что-то особенное - место силы, которое вдохновляет всех, кто в нем находится, переписывать историю. И мы его нашли - это старинный реконструированный дом на Высоком Замке. Во-первых, это крутезное помещение - оно без понтов и пафоса, но очень красивое снаружи, просторное, с современным ремонтом, террасой, посреди парка. Во-вторых, это фантастическая локация - фактически центр города, но в то же время очень уютное место. В-третьих, Высокий Замок, 1 - это символическая адрес. Мы в самом сердце Львова, в его высшей точке. Офис "Карпат" на вершине - теперь осталось обновить клуб и подтянуть его туда же. Ну и в-четвертых, аренда здесь не стоит заоблачные деньги, что очень важно в нашей ситуации. К началу следующего сезона мы планируем завершить переработку помещения под свои нужды - и тогда, уверен, Дом "Карпат" точно будет лучшим клубным офисом в украинском футболе!