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Карпаты заявили о выплате долгов и переехали со стадиона Украина на Высокий Замок

Вторая лига
(2 голосов)

В другой район города (6 км от стадиона) и в очень сомнительное здание

Карпаты заявили о выплате долгов и переехали со стадиона Украина на Высокий Замок
Новина українською

Львовские "Карпаты" заявили о погашении задолженности по выплате зарплат, разработку нового интернет-магазина, достижение соглашения о сотрудничестве с новым партнером и принятие решения по будущей инфраструктуре клуба.

Однако директор по развитию клуба Сергей Болотников замечает, что главная новость - переезд клубного офиса.

Последние полтора года офис "Карпат" был у верхних полей стадиона "Украина" - в здании, которое обычно используют как временное место проживания строителей, некий двухэтажный "вагончик". Условия здесь были, мягко говоря, не лучшие - отсутствие отопления, тесные кабинеты, а о стиле или дизайне лучше вообще промолчать. Здесь была удручающая рабочая атмосфера и мы стыдились приглашать сюда гостей. "Карпаты" не могли продолжать базироваться в "средневековье". Тем более, этот офис - еще одно0 наследство предыдущего совладельца, с которым мы не хотим иметь ничего общего.

Мы долго искали новый офис. Потому что дом, где живут "Карпаты", не может быть просто стенами с подвесным потолком. Это должно быть что-то особенное - место силы, которое вдохновляет всех, кто в нем находится, переписывать историю. И мы его нашли - это старинный реконструированный дом на Высоком Замке.

Во-первых, это крутезное помещение - оно без понтов и пафоса, но очень красивое снаружи, просторное, с современным ремонтом, террасой, посреди парка. Во-вторых, это фантастическая локация - фактически центр города, но в то же время очень уютное место. В-третьих, Высокий Замок, 1 - это символическая адрес. Мы в самом сердце Львова, в его высшей точке. Офис "Карпат" на вершине - теперь осталось обновить клуб и подтянуть его туда же. Ну и в-четвертых, аренда здесь не стоит заоблачные деньги, что очень важно в нашей ситуации. К началу следующего сезона мы планируем завершить переработку помещения под свои нужды - и тогда, уверен, Дом "Карпат" точно будет лучшим клубным офисом в украинском футболе!

На самом деле здание совершенно новое - посреди парка "Высокий Замок" возле здания его администрации. Ранее вокруг него уже возникали скандалы, а назначение здания должно быть "выставочный центр", а не "офисное помещение".

«Карпати» переїхали в новий офіс

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В статье: Вторая лига стадион Украина Сергей Болотников
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Источник:
Карпати

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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
10.11.2020 в 14:43
Я бачу світле майбутнє цієї команди....З такими видатними та непересічними діячами менеджменту як Болотніков та (як його) збирача апельсинів - відкривається широка перспектива команди. З наступного сезони вони заявляться до аматорського чемпіонату району Сихів та почнуть сходження до вершин Ліги Чемпіонів Мукачевого....
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Байкал (Lviv)
10.11.2020 в 13:58
Ну и в-четвертых, аренда здесь стоит заоблачные деньги, что очень важно в нашей ситуацииДе логіка у цьому вислові,якщо взяти до уваги ,що нинішні Карпати це майже безхатьки. Так саме безхатьки,бо з верхніх полів їх попросили,бо це приміщення ДЮСШ Карпати, до яких сьогодні Карпати не мають ніякого стосунку. Моя порада власникам цього будиночку: беріть кошти за аренду наперед , бо ці махінатори кинуть вас без зазріння совісті. Так ,як вони кинули майже всіх вболівальників Карпат
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
10.11.2020 в 13:35
Приємно, що клуб живе і продовжує роботу. Є куди рухатися, але крок по кроку, головне без олігархів. Вболівальники з Вами!!!
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DOMENICO (Lviv)
10.11.2020 в 14:22
Клуб живе?Який - в Галичі, в лізі аматорів чи треті карпати на Високому Замку?
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