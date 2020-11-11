Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Диназ и Кривбасс пытаются обыграть аутсайдеров своих групп - смотреть онлайн, видеотрансляции
"Чернигов" в этот раз примет соперника в Ирпени
ЧЕРНИГОВ - ДИНАЗ
КРИВБАСС - ЯРУД
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