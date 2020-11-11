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Вторая лига. Кривбасс громит Яруд, Диназ минимально переиграл Чернигов - обзор игр среды

Вторая лига
(2 голосов)

Фавориты очки не теряют

Вторая лига. Кривбасс громит Яруд, Диназ минимально переиграл Чернигов - обзор игр среды
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

ЧЕРНИГОВ - ДИНАЗ 1:2 (1:1)

Голы: Борщ (12) - Апанчук (10), Кириенко (62)

На 12-й минуте Дмитрий Борщ ("Чернигов") не реализовал пенальти (вратарь)

Уже в дебюте Игорь Кириенко сделал проникающий пас, который воплотил в гол Александр Апанчук. Форвард "Диназа" красиво перебросил вратаря и фаворит повел в счете. Правда буквально в следующей же атаке номинальные хозяева ирпенского стадиона заработали пенальти. Дмитрий Борщ не смог переиграть вратаря с первой попытки, но успел первым на добивание.

В середине второго тайма Кириенко к результативной передаче добавил еще и забитый мяч. Сразу два защитника "тигров" махнули мимо мяча после прострела слева и нападающему оставалось просто расстрелять их голкипера.

С 19 очками "Диназ" догнал "Подолье", с которым теперь команда Бондаренко делит третье место в группе А.

КРИВБАСС - ЯРУД 5:1 (3:1)

Голы: Мишуренко (28, 66), Черний (38 пен), Дедяев (45), Берко (76) - Литовченко (22)

Криворожане вышли в оптимальном составе и прогнозируемо владели инициативой с первых минут матча против аутсайдера. Но первая результативная атака в матче удалась именно гостям. Даниил Литовченко получил мяч на правом фланге, сместился в центр и нанес удар в левый нижний угол. Лепка спасти свою команду не сумел и "Яруд" неожиданно повел в счете.

Правда достаточно оперативно "Кривбассу" удалось отыграться, Александр Мишуренко на ближней штанге переправил в ворота мяч после подачи углового с правого фланга. Спустя десять минут его партнер по атаке, Константин Черний, реализовал пенальти и вывел фаворита вперед. Ну а уже перед самым перерывом Андрей Дедяев неожиданно пробил с острого угла и голкипер "Яруда" допустил ошибку, пропустив в ближний.

Во втором тайме "Яруд" продолжил безобразно играть в обороне. Горват подал угловой, Заименко сбросил на Мишуренко и тот с пары метров расстрелял вратаря. За всем этим просто наблюдали все "обороняющиеся" футболисты гостей. Виктор Берко спустя десять минут красивым ударом довел счет до 5:1, хотя стоит сказать и об ошибке вратаря, пустившего мяч под собой.

"Кривбасс" заработал 17 баллов и сравнялся по очкам с "Таврией" и "Металлургом", которые делят вторую строчку. Причем по сравнению с запорожцами у команды Приходько еще и матч в запасе.

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В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) Диназ (Вышгород) ФК Чернигов Яруд (Мариуполь)
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