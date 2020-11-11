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Матч Металлург - Черкащина перенесен из-за коронавируса

Вторая лига
(1 голосов)

Дата поединка неизвестна

Матч Металлург - Черкащина перенесен из-за коронавируса
Новина українською

ПФЛ перенесла матч 11-го тура второй лиги "Металлург" – "Черкащина", сообщает официальный сайт Металлурга.

В составе гостей 7 больных коронавирусом футболистов, еще у 4 подозрение на инфицирование. Также 5 игроков травмированы.

Матч должен был состояться 14 ноября.

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В статье: Металлург (Запорожье) коронавирус Черкащина
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Комментарии (1)
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DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 17:49
А шо так можна?! От вам і крото-пєдєрація. 7 хворих, а вони матч переносять, ну долб-би, не інакше.
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