Вторая лига
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Матч Металлург - Черкащина перенесен из-за коронавируса
Дата поединка неизвестна
ПФЛ перенесла матч 11-го тура второй лиги "Металлург" – "Черкащина", сообщает официальный сайт Металлурга.
В составе гостей 7 больных коронавирусом футболистов, еще у 4 подозрение на инфицирование. Также 5 игроков травмированы.
Матч должен был состояться 14 ноября.
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Комментарии (1)
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DynamoKiyv (Київ)
11.11.2020 в 17:49
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