Винницкая Нива снова может прекратить существование

Спортивный директор ФК "Нива" (Винница) Михаил Куница рассказал о финансовом положении клуба, который пока выступает во Второй лиге и занимает в турнирной таблице последнее место.

"В 2020 году бюджет ФК "Нива" составил 2,5 миллиона гривен. В то же время бюджеты наших соперников достигают 8-10 миллионов гривен. Сегодня мы не имеем возможности пригласить квалифицированных иногородних футболистов, ведь надо платить за их проживание, питание. Поэтому "Нива" занимается повышением уровня мастерства местных воспитанников. Для этого нужно время и терпение.

Не может футболист, который недавно играл в детских первенствах, быстро принести команде результат. Наша молодежь, когда выходит в матчах второй лиги, пока еще чувствует определенный мандраж. Ей необходимо укрепиться и "созреть". Поэтому спад нашего основного клуба в этом сезоне был вполне прогнозируем.

Недавно состоялись выборы в местные органы власти. Надеемся, что поддержка со стороны города и области продолжится. Если нам откажут в финансировании, будем вынуждены проект "Нива" закрыть", - отметил Михаил Куница.

Он также не особо рассчитывает на содействие местных спонсоров: "Мы их ищем, обращаемся. Но, к сожалению, у винницкого бизнеса пока почему-то нет заинтересованности в финансировании "Нивы". Мы приглашаем всех неравнодушных предпринимателей к сотрудничеству: вместе сможем вернуть славные традиции винницкого футбола".

Михаил Семенович рассказал, что на финансовое благополучие клуба влияет пандемия: "Бог нас миловал, заболевших на COVID-19 в "Ниве" нет. Но это ударило по бюджету команды. Регулярно, каждые 14 дней, проходить тестирование на наличие коронавируса. Футболисты плюс тренерский штаб - это около 30 человек. На одно их тестирования требуется около 25 тысяч из клубного бюджета".

Добавим, что "Нива" уже дважды исчезала с футбольной карты Украины. Впервые это было в 2005-м, клуб возродился в 2007-м, во второй раз - в 2012-м. Нынешняя версия клуба функционирует с 2017-го года. В 1996-м винницкая команда играла в финале Кубка Украины (уступила "Динамо"), благодаря чему даже дебютировала в еврокубках – в Кубке Кубков удалось пройти эстонский "Садам", но в следующем раунде "Нива" уступила швейцарскому "Сьону".