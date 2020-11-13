  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Винницкая Нива снова может прекратить существование
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Винницкая Нива снова может прекратить существование

Вторая лига
(2 голосов)

Вся надежда на местные власти

Винницкая Нива снова может прекратить существование
Новина українською

Спортивный директор ФК "Нива" (Винница) Михаил Куница рассказал о финансовом положении клуба, который пока выступает во Второй лиге и занимает в турнирной таблице последнее место.

"В 2020 году бюджет ФК "Нива" составил 2,5 миллиона гривен. В то же время бюджеты наших соперников достигают 8-10 миллионов гривен. Сегодня мы не имеем возможности пригласить квалифицированных иногородних футболистов, ведь надо платить за их проживание, питание. Поэтому "Нива" занимается повышением уровня мастерства местных воспитанников. Для этого нужно время и терпение.

Не может футболист, который недавно играл в детских первенствах, быстро принести команде результат. Наша молодежь, когда выходит в матчах второй лиги, пока еще чувствует определенный мандраж. Ей необходимо укрепиться и "созреть". Поэтому спад нашего основного клуба в этом сезоне был вполне прогнозируем.

Недавно состоялись выборы в местные органы власти. Надеемся, что поддержка со стороны города и области продолжится. Если нам откажут в финансировании, будем вынуждены проект "Нива" закрыть", - отметил Михаил Куница.

Он также не особо рассчитывает на содействие местных спонсоров: "Мы их ищем, обращаемся. Но, к сожалению, у винницкого бизнеса пока почему-то нет заинтересованности в финансировании "Нивы". Мы приглашаем всех неравнодушных предпринимателей к сотрудничеству: вместе сможем вернуть славные традиции винницкого футбола".

Михаил Семенович рассказал, что на финансовое благополучие клуба влияет пандемия: "Бог нас миловал, заболевших на COVID-19 в "Ниве" нет. Но это ударило по бюджету команды. Регулярно, каждые 14 дней, проходить тестирование на наличие коронавируса. Футболисты плюс тренерский штаб - это около 30 человек. На одно их тестирования требуется около 25 тысяч из клубного бюджета".

Добавим, что "Нива" уже дважды исчезала с футбольной карты Украины. Впервые это было в 2005-м, клуб возродился в 2007-м, во второй раз - в 2012-м. Нынешняя версия клуба функционирует с 2017-го года. В 1996-м винницкая команда играла в финале Кубка Украины (уступила "Динамо"), благодаря чему даже дебютировала в еврокубках – в Кубке Кубков удалось пройти эстонский "Садам", но в следующем раунде "Нива" уступила швейцарскому "Сьону".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нива (Винница)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Нива (Вінниця)

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
13.11.2020 в 09:41
Побыстрее бы это все закрыли. А то только название..... Может появится кто-то, кто создаст новый интересный клуб.
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
13.11.2020 в 09:30
Ну це все фігня спонсорувати за рахунок бюджету міста.... сподіваюсь колись знайдеться приватний власник який вкладе нормальні гроші в клуб....
Ответить
+1
0
Динамовець (Хмельник)
13.11.2020 в 09:01
А шо там Сивочолий Гетьман или он не винницкий вместе с Гройсманом, Продивусом + Немиров. Позорники, в такому городе даже стадион не реставрировали, эйлатовцы
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...