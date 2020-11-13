Доиграть бы этот год, да поскорее - анонс матчей неполного 11-го тура Второй лиги

Календарь Второй лиги давно потерял стройность, группа Б и вовсе в большей мере находится на карантине, чем играет. Это, правда, не коснулось матча лидеров в Кривом Роге, который станет "вишенкой на торте" очередных игровых выходных.

Группа А

"Оболонь-2" - "Чернигов". Изначально в 11-м туре "пивовары" должны были встречаться в областном дерби с "Чайкой", но по договоренности решили все же провести матч пятого тура против "Чернигова", пользуясь "окном" в календаре "тигров". Клуб из Петропавловской Борщаговки же, таким образом, получил брешь в календаре длиной в двадцать дней. Но, судя по всему, в "Чайке" не против подобной паузы, что даст возможность как следует подготовиться к последним матчам года.

"Чернигов" только в среду играл еще один матч, который ранее переносился, и в Ирпене дал бой "Диназу" (1:2). "Оболонь-2" в прошлую субботу отобрала очки у дубля "Волыни" на выезде (1:1). Склонен к ничьей в этой встрече, так как соперники достойны друг друга.

"Карпаты" (Львов) - "Буковина". В этой паре сменили хозяина поля, из-за все не утихающей эпидемиологической ситуации в Черновцах и области. В очередной раз "Карпаты" дали задание дисквалифицированному игроку откомментировать матч команды на Ютубе, в этот раз им стал Денис Пидгурский. Также сообщается об одном инфицированном коронавирусом игроке среди защитников, имя по этическим соображениям не афишируется.

"Буковина" не появлялась на поле с 23-го октября, когда проиграла в Бурштине (1:3). У команды после семи матчей восемь очков и неплохой потенциал для турнирного роста. У гостей правда в предстоящем выезде не сможет принять участие капитан Тарас Сивка. "Львы" же только в двух матчах из восьми сумели избежать поражения, показывая не всегда стабильную, но всегда боевую игру.

"Нива" - "Рубикон". Винничане все еще балуют своих фанатов стабильностью в плане забитых голов, но очень уж много пропускают. В чемпионате в среднем 2,66 мяча за поединок оказывается в воротах Карабина и Музички.

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"Рубикон" из девяти своих очков пять набрал на выезде, также в гостях оформил четыре из семи голов, в четырех поединках. Так что вряд ли клуб из Вишневого будет чувствовать себя не в своей тарелке на винницком "Колизее".

"Диназ" - "Волынь-2". Подопечные Владимир Бондаренко не столько на классе, сколько на ошибках соперника в обороне дожали "Чернигов" посреди недели, а на выходных попытаются одолеть "Волынь-2". В гостях "крестоносцы" проиграли три матча по 0:1 и разгромили львовские "Карпаты" (4:0) с двумя неоднозначными пенальти, что все равно не компенсирует все предыдущие неудачи. Жду от "Диназа" более убедительной и результативной игры, чем в мид-уик.

"Подолье" - "Карпаты" (Галич). Центральный поединок выходных в группе А, который сведет одного из лидеров и преследователя. "Подолье" отстает на одно очко от "Карпат", но имеет игру в запасе. К тому же в родных стенах подопечные Виталия Костышина потеряли очки лишь раз, когда не смогли перестрелять "Диназ" (3:3). Но и тот поединок стоит записать хмельницкому коллективу в актив, все же три раза за матч удалось отыграться, еще и в меньшинстве! Предсказывать исход не берусь, но мне кажется, что "Подолье" будет ближе к победе.

Группа Б

"Энергия" - "Реал Фарма". На Юго-Востоке настоящая эпидемия, обе черкасские команды на карантине, все еще не оклемались после оного симферопольская "Таврия" и "Никополь", в результате чего только два матча состоятся по графику в рамках 11-го тура.

В одном из них сыграют середняки - "Энергия" и "Реал Фарма". Правда одесситов куда привычнее записывать в аутсайдеры и после домашнего поражения от "Яруда" (1:2) этот статус был лишь дополнительно подтвержден. Поэтому практически нет сомнений в победе подопечных Олега Федорчука, разве что подведет реализация.

"Кривбасс" - "Металл". Закроет программу выходных во Второй лиге центральный поединок, возможно, всего первого круга в группе Б. Идеальное время для него, ведь "Кривбасс" уже в полном порядке после перенесенного карантина, а харьковский "Металл" набил минимальные шишки и знает уже, что даже он может быть уязвим на этом уровне. Серьезная проверка для новой схемы Александра Кучера с тремя центральными защитниками, но в то же время "Металл" способен заставить "Кривбасс" играть в манере, удобной именно гостям.

Немного цифр: играют самые результативные команды группы Б. Средняя эффективность атак харьковчан 2,6 гола за матч, у криворожан этот показатель равен 2,5. По пропущенным "Металл" далеко впереди (два против восьми), как и по числу поражений, коих подопечные Кучера еще не знали. У "Кривбасса" все же есть в пассиве неудачный визит к днепровской "Перемоге" (0:1) еще на старте чемпионата. Но после перенесенной внутрикомандной эпидемии ребята Геннадия Приходько выиграли три матча из четырех, упустив победу на последних минутах лишь на поле запорожского "Металлурга" (2:2).

Нас ждет яркое противостояние двух стилей, которое вряд ли закончится скучными 0:0. Так что не пропустите, начало встречи в воскресенье в 14:00!