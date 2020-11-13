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Карпаты Львов - Буковина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Игра состоится во Львове, хоть по календарю команды должны были сыграть в Черновцах

Карпаты Львов - Буковина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Поединок между львовскими "Карпатами" и черновицкой "Буковиной" задает старт одиннадцатому туру во Второй лиге.

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В статье: Вторая лига Буковина (Черновцы) Карпаты (Львов)
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