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Карпаты Львов - Буковина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Игра состоится во Львове, хоть по календарю команды должны были сыграть в Черновцах
Поединок между львовскими "Карпатами" и черновицкой "Буковиной" задает старт одиннадцатому туру во Второй лиге.
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