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Вторая лига. Рубикон забивает Ниве, Энергия принимает Реал Фарму. LIVE
Три субботних поединка Второй лиги
НИВА (Винница) - РУБИКОН 0:1 (0:1, идет второй тайм)
Гол: Шутенко (38)
В целом равный первый тайм подытожил красивым голом Вадим Шутенко. Ему в этом здорово помог Максим Тищенко, который протащил мяч правым флангом и вытянул на себя вратаря "Нивы", отдав пас на партнера. Тому оставалось не промахнуться по пустым воротам, но Шутенко еще и добавил эпизоду зрелищности, пробив подсечкой.
ОБОЛОНЬ-2 - ЧЕРНИГОВ 0:0 (0:0, идет второй тайм)
Поединок пятого тура, перенесенный ранее, в первом тайме голов не подарил.
ЭНЕРГИЯ - РЕАЛ ФАРМА 0:0 (0:0, идет первый тайм)
Трансляция матча из Новой Каховки - уже чудо. Пресс-аташе клуба не в первый раз вынужден обращаться к совести руководителей "Энергии", которые уже не один год не могут решить банальную проблему с козырьком-укрытием от осадков. Смотрим и наслаждаемся...
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