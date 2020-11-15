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Кривбасс - Металл: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Долгожданный матч во Второй лиге

Кривбасс - Металл: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Центральный поединок первого круга в группе Б Второй лиги, который также закроет турнирный год для харьковского "Металла".

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В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) Металл (Харьков)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 13:56
Тютюн!
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