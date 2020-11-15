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Вторая лига. Кривбасс и Металл без голов, Харьков уходит на каникулы без поражений

Вторая лига
(1 голосов)

Нулевая ничья в матче лидеров группы Б

Вторая лига. Кривбасс и Металл без голов, Харьков уходит на каникулы без поражений
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

В случае поражения в этом матче "Кривбасс" отставал бы от лидера уже на 14 очков, что было бы приговором в борьбе за победу в группе Б. Но Геннадий Приходько не изменил себе и выставил привычную схему с двумя центрфорвардами, один из которых действовал из глубины.

У гостей также состав и формация были привычными, по крайней мере по последним матчам, в которых у "Металла" появился в составе Папа Гуйе. Трио центрбеков поддерживали с флангов Владислав Кравченко и Сергей Люлька. А вот трио нападения составили Руслан Фомин, Владислав Нехтий и Владимир Танчик.

В первом тайме игра была слишком академичной, было заметно, что никто не хотел прежде всего пропускать. Уже в дебюте второй половины харьковчане создали несколько опасных моментов и лишь мастерство Романа Лепки спасло криворожан от неприятностей.

Но все же постепенно давление "Металла" иссякло, мяч лишь однажды пересек линию ворот хозяев, но гол не был засчитан. В концовке обе команды снова больше думали о том как не пропустить и сохранить "синицу в руках". Хороший момент возник все же после активности Берко, но Артур Денчук дважды в одном эпизоде спас свою команду. Ответный удар Рязанцева со штрафного также заставил Лепку попотеть и вытаскивать мяч из "девятки".

"Металл" уходит на каникулы единоличным лидером группы, выиграв девять матчей из одиннадцати и еще в двух сыграв вничью. У "Кривбасса" было одно поражение, но команда Приходько еще турнирный год для себя не закончила.

Кривбас - Металл 0:0
Кривбасс: Лепка, Сокол, Заименко, Попчук, Дедяев, Рябов, Пятов, Горват, Гуськов, Мишуренко, Черний.
Металл: Денчук, Кравченко, Федорив, Мизюк, Гуйе, Люлька, Ралюченко, Поступаленко, Нехтий, Танчик, Фомин.

Удаление: Поступаленко (90+3)

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В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) Металл (Харьков)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 13:56
Тютюн!
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