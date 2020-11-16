Металл обвинил арбитра в потере победы над Кривбассом - ВИДЕО

Харьковский "Металл" уверенно лидирует в группе Б второй лиги. Команда Александра Кучера завершила первую половину чемпионата без поражений и с двумя ничьими. Однако в Харькове убеждены, что одна мировая не должна была случиться, ведь в последнем поединке против "Кривбасса" арбитр Ярослав Песоцкий с подачи ассистента не засчитал гол Руслана Фомина.

В "Металле" убеждены, что опытный форвард избежал офсайда, перед тем как отправить мяч в сетку ворот. Харьковский клуб выложил на своей странице в соцсетях соответствующую видео запись.

В итоге матч "Кривбасс" - "Металл" завершился сухой ничьей. Криворожская команда, реорганизованная на базе "Горняка" по инициативе Президента Владимира Зеленского, занимает второе место в группе, отставая от харьковчан на 11 очков, однако у "Кривбасса" на два сыгранных поединка меньше.