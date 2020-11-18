Вторая лига. Буковина наказывает Эпицентр за недооценку

Признаюсь, когда узнал, что матч между "Эпицентром" и "Буковиной" состоится во Львове, подумал, что это сделано для удобства гостей, которые лишь в прошлую пятницу играли здесь с местными "Карпатами" (3:0). Но как оказалось, дунаевчане решили не играть на территории Хмельницкой области из-за "красной" карантинной зоны, хотя зонирование как таковое было отменено Кабинетом министров еще на прошлой неделе. Кстати, следующий домашний поединок "Эпицентра", в рамках 12-го тура с винницкой "Нивой" также пройдет на львовском стадионе "СКИФ"...

Черновчане начали так, словно и не было паузы после матча с "Карпатами". Уже на первой минуте Василий Палагнюк прекрасным ударом поразил "девятку" ворот "Эпицентра". Ну а на исходе семнадцатой минуты Олег Ничипоренко сфолил в своей штрафной и пенальти уверенно реализовал Орловский. Блиц-криг в дебюте - отличительна черта именно команды Бадло, но в сегодняшнем поединке потенциальному лидеру группы А пришлось бороться с тем же, но в исполнении соперника.

Получалось, если честно, не очень. Не сказать, что подопечные Бадло были шокированы таким развитием событий, но много моментов до перерыва они не создали, "Буковина" без проблем довела дело до уверенной концовки тайма, удержав солидный перевес в счете.

После перерыва номинальные хозяева куда актвинее взялись за дело и очень быстро Руслан Ивашко в сутолоке у чужих ворот сократил разрыв в счете до минимального. Вскоре капитан "Эпицентра" получил прекрасный шанс сравнять, но не перехитрил Фияло с точки. Руслан долго пытался заставить вратаря "Буковины" упасть до удара паузами и резкой сменой темпа разбега, но тот реагировал по факту.

Тем не менее, Ивашко удалось забить второй мяч с игры. Виталий Кузив навесил с правого фланга и Руслан в падении головой поразил нижний угол. В дальнейшем черновчанам удалось отодвинуть игру от своих ворот за счет активных действий впереди. Реальных шансов забить победный мяч у "Эпицентра" больше не было.

Команда Петра Бадло потеряла шансы вернуться на первую строчку в таблице, которую и дальше делят "Диназ" и "Подолье". "Буковина" же осталась на седьмом месте, хотя если бы удержала преимущество, могла бы подняться на шестое.

Эпицентр - Буковина 2:2 (0:2)

Голы: Ивашко (52, 71) - Палагнюк (1), Орловский (18 пен)

На 60-й минуте Руслан Ивашко не забил пенальти (вратарь)

Эпицентр: Чернобай, Бадло, Ничипоренко, Раца, Плис, Червонецкий, Буй, Кривобедрый, Беженар, Ивашко, Барбоса.

Буковина: Фияло, Раулюк, Матвеенко, Орловский, Сивка, Копитов, Столяр, Нагорный, Рябый А., Страшкевич, Палагнюк.

Предупреждения: Ничипоренко (17), Ивашко (48), Бадло (70), Червонецкий (84) - Сивка (15), Орловский (22), Рябый Д. (48), Фияло (81)