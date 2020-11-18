Вторая лига
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Эпицентр - Буковина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Перенесенный матч 10-го тура
Клуб из Дунаевцев имеет шанс уже сегодня вернуть себе единоличное лидерство в группе А, если в номинально домашнем матче во Львове обыграет "Буковину".
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