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Карпаты запустили обновленный интернет-магазин

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(2 голосов)

Обычный фан-шоп пока что закрыт

Карпаты запустили обновленный интернет-магазин
Новина українською

Львовские "Карпаты" объявили о запуске нового клубного интернет-магазина.

Клуб сообщает, что из-за ситуации с коронавирусом фан-шоп "Фанат" стал нерентабельным, поэтому его пришлось закрыть. Работа над новым магазином начнется, как только страна победит COVID-19. Соответственно, приобрести официальные товары теперь можно только в интернет-магазине.

О новом интернет-магазине рассказал коммерческий директор "Карпат" Дмитрий Копий.

"Перед нами стояла непростая задача - за короткий срок и минимальные затраты сделать новый, современный и удобный интернет-магазин.

Магазин теперь выглядит симпатично и современно, на нем приятно находиться.

И самое главное - ко дню открытия мы сделали 30% скидки на игровые футболки этого сезона и предыдущие коллекции! Помните - покупая наши товары, вы фактически участвуете в финансировании "Карпат". Теперь это сделать гораздо легче.

Но сразу предупреждаем - сайт пока работать в тестовом режиме. Мы будем продолжать добавлять товары и фотографии, исправлять ошибки и внедрять новые функции", - рассказал Копий.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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