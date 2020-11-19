Тур длиной в четыре дня - анонс очередной порции матчей Второй лиги

Еще вчера "Эпицентр" и "Буковина" играли матч 10-го тура, позавчера "Оболонь-2" и львовские "Карпаты" проводили пропущенный поединок девятого игрового дня, а в воскресенье "Кривбасс" и "Металл" закрыли тур одиннадцатый. Ну а уже в четверг 19-го ноября на просторах Второй лиги стартует 12-й тур, который окажется растянутым на четыре дня!

Группа А

"Карпаты" (Львов) - "Ужгород". Этим матчем обе команды закрывают свое полугодие и если львовянам не удастся выиграть, то встречать Новый год они будут на последнем месте в группе А. Подопечные Любомира Вовчук уже сыграли за неделю два матча, но оба принесли лишь разочарования - домашние 0:3 от "Буковины" и выездные 0:1 с "Оболонью-2". "Ужгород" уверенным стартом задал серьезную планку, но последующие неудачи еще раз продемонстрировали, что "горожане" сильно зависимы от формы своего лидера Адриана Пуканыча. Правда во Львове брать очки закарпатцы обязаны в любом состоянии, даже после трехнедельного простоя.

"Чайка" - "Чернигов". С первого ноября не играла и "Чайка", которая в пяти матчах кряду не проигрывала, отобрав очки в том числе и у "Эпицентра" с "Подольем". С третьим текущим лидером, "Диназом", команда из Петропавловской Борщаговки встретится уже в марте. "Тигры" также матчем в Макарове закроют свою программу выступлений осенью, последние матчи команда провела очень даже недурно по части качества, но все же грубые ошибки в обороне не могут не бросаться в глаза. Тем удивительнее было видеть Теймураза Мчедлишвили в сборной тура от коллег из Sport Arena...

"Оболонь-2" - "Диназ". Поединок состоится в воскресенье и станет для "пивоваров" уже седьмым домашним из десяти в нынешнем сезоне. Против "Эпицентра" гости попросили об обмене матчами из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Дунаевцах и Хмельницкой области. Правда тогда это подопечных Антоненко не спасло (0:3), да и против слабейшей команды группы во вторник выручил опыт Корнева и Коваленко, организовавших единственный мяч. Вышгородцы и ранее казались в потенциале сильнейшей командой группы А, а после осечки "Эпицентра" против "Буковины" им вовсе впору жалеть об утраченной победе против "Подолья" (3:3) на выезде, в противном случае можно было бы говорить о лидерстве единоличном. Впрочем, не вижу за счет чего дублю "Оболони" удастся навязать борьбу лидеру.

"Рубикон" - "Подолье". У еще одного лидера соперник посерьезнее, хоть и тоже из Киевской области. "Рубикон" по делу проиграл в Виннице, а опытный Евгений Заричнюк подвел команду удалением. Соответственно, не сможет он сыграть и против "Подолья", так что по сути вся креативная работа ложится на плечи Максиму Тищенко. "Подолье" не пропускает уже в течение трех туров, а Виталий Каверин набрал отличную форму и, что для него редкость, демонстрирует ее стабильно. Вряд ли ослабленный "Рубикон" сможет дать бой хмельничанам.

"Волынь-2" - "Буковина". Здорово вернулась после самоизолляции команда Степана Маковийчука - вслед за разгромом "Карпат" (3:0) был блиц-криг против "Эпицентра", который едва не увенчался сенсационной победой (2:2). Правда и за ничью стоит поблагодарить Игоря Фияло, отразившего пенальти. Выездной вояж "Буковины" продолжится в Луцке, откуда практически все серьезные команды в этом сезоне увозят три очка. Необходимы они и "черно-желтым", которые декларируют если и не самые высокие задачи, то уж точно не прочь побороться за места в верхней половине таблицы.

"Эпицентр" - "Нива". Сразу два игрока винницкого клуба были отмечены журналистами, Евгений Костюк в двух поединках кряду забивает с позиции левого защитника, Денис Громок просто включился в гонку бомбардиров группы А. Правда ехать на матч с "Эпицентром" во Львов (или все же Волочиск???) предстоит на фоне потери соперником очков в прошлом поединке. Правда в чем точно можно быть уверенным, так это в том, что "Нива" забьет. Правда соперник также забивает во всех матчах сезона без исключения, а значит имеем тот случай когда "нашла коса на камень".

Группа Б

"Реал Фарма" - "Балканы". Группа Б начнет свою программу тура еще в четверг дерби Одесской области. Для "Балкан" сезон является курортным, команда с удовольствием делится очками со всеми нуждающимися и не декларирует серьезных задач, хоть последние годы и провела классом выше. Тренерский потенциал Андрея Пархоменко намного выше, чем середина группы Б во Второй лиге. Но пока что команда 66% матчей проигрывает и уже точно ни о какой борьбе за быстрое возвращение в Первую лигу речь не идет. "Реал Фарма" в принципе никогда за повышение в классе не боролся, а в трех последних поединках проиграл. Поэтому в этом дерби есть все шансы увидеть результативный футбол в стиле игры в "поддавки".

"Днепр" - "Металлург". Команда Игоря Столовицкого занимает лишь восьмое место, но проиграла только один матч из семи последних, имея пятиматчевую беспроигрышную серию прямо сейчас! Правда "Днепр" угодил на карантин и каким выйдет из него, предположить сложно. Скорее всего, набрать очки против "Металлурга" будет невероятно сложно, но в родных стенах исключать возможности сенсации я бы не стал.

"Перемога" - "Яруд". Команда Яровенко делит второе место с "Черкащиной" по надежности обороны в группе Б, уступая только "Металлу". При этом нападение по эффективности опережает только пять худших команд юго-восточного дивизиона и идет вровень с "Балканами", которые в восьми матчах забили пять голов. "Яруд" не играл десять дней после разгрома в Кривом Роге (1:5), но удивить днепровцев мариупольскому клубу есть чем.

"Черкащина" - "Кривбасс". Центральный матч тура, в котором команда Анатолия Бессмертного примет подопечных Геннадия Приходько. Синтетическое покрытие поля в Белозерье является козырем хозяев, который может сыграть против технических исполнителей "Кривбасса". Но у гостей есть и план Б на этот случай - играть верхом в расчете на игру Мишуренко и Черния на втором этаже. Команда из Черкасской области не выглядит сверхнадежной по части обороны, так что предположу, что "Кривбасс" одержит очередную важную победу и на зимнюю паузу уйдет на чистом втором месте.

"Николаев-2" - "Таврия". Дважды пытались сыграть с криворожанами симферопольцы, но оба раза мешал коронавирус. Третья попытка, судя по всему, будет предпринята уже весной 2021-го. Ну а пока подопечные Шевченко обязаны обыграть "Николаев-2", что позволит остаться в группе борцов за повышение в классе и в весенней части чемпионата. Южане, даже обыграв "Никополь" (1:0), не смогли подняться с последнего места, впрочем турнирных задач же у "корабелов" нет.

Поединок "Никополь" - "Энергия" не состоится в срок из-за продолжающейся самоизоляции "бордовых".